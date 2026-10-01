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Edirne’de kuşaklararası dayanışma ön plandaydı: yaşlılar ve gençler birlikte yürüdü

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde Edirne Millet Bahçesi'ndeki yürüyüşte yaşlılar ve gençler bir araya gelerek bilgi ve tecrübe aktarımının önemine vurgu yaptı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 14:16

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Edirne’de kuşaklararası dayanışma ön plandaydı: yaşlılar ve gençler birlikte yürüdü

etkinlik ve katılımcılar:

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Edirne Millet Bahçesi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 81 ilde eş zamanlı talimatıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Protokol üyeleri, kurum müdürleri, yaşlılar, gaziler ve öğrenciler "Çınarlarımızın gölgesinde geleceğe güvenle" yazılı pankart ve ellerinde dövizlerle yürüdü.

Etkinliğe Edirne Vali Yardımcıları Güher Sinem Büyüknalçacı ve Şevket Atlı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Sağlık Müdürü M. İshak Yıldırım ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tezcan Fidan de katıldı.

mesajlar ve kuşaklararası buluşma:

Yürüyüşte yaşlı bireylerin toplumdaki yeri ve sahip oldukları bilgi, tecrübe ile birikimin gelecek nesillere aktarılmasının önemi vurgulandı. Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, etkinlikte çocuklarla bir arada olduklarını belirterek, "Çocuklarımızla birlikte büyüklerimizin hatırlarını ve gönüllerini aldık. Birkaç nesil bir aradaydık. Herkes birbirinden bir şey öğrendi, tecrübesini aktardı. Tüm büyüklerimizin gününü kutluyorum ve ellerinden öpüyorum" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu da Bakanlığın talebiyle gerçekleştirilen yürüyüşün kuşakları buluşturduğunu belirterek, "Yaşlılarımız, gençlerimiz, kurum idarecileri, valilerimiz, büyüklerimiz hep beraber yürüdük. Kuşaklararası buluşma oldu. Tüm yaşlılarımızın gününü kutluyor ve ellerinden öpüyoruz" ifadelerini kullandı.

etkinlik sonrası:

Yürüyüşün ardından katılımcılar hep birlikte pasta kesti; etkinlik, kuşaklararası dayanışmanın ve deneyim aktarımının somut bir örneği olarak tamamlandı.

EDİRNE&#039;DE AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ ÖNCÜLÜĞÜNDE 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DOLAYISIYLA...

EDİRNE'DE AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ ÖNCÜLÜĞÜNDE 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DOLAYISIYLA MİLLET BAHÇESİ'NDE FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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