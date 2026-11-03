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Edremit'te çocuklar asırlık zeytin kültürünü yerinde öğrendi

Avrupa Miras Günleri ile Edremit'te düzenlenen etkinlikte Güre Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencileri asırlık zeytinleri ve üretim sürecini yerinde tanıdı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 15:16

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EDİTÖR: Emre Koç

Edremit'te çocuklar asırlık zeytin kültürünü yerinde öğrendi

Edremit'te eğitim ve miras buluşması:

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün teşvikleriyle yürütülen Avrupa Miras Günleri programı çerçevesinde Edremit Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlik, bölgenin kültürel zenginliklerini genç kuşaklara aktarmayı hedefledi. 2026 yılı teması olan "Risk Altında Miras: Direnç ve Yeniden Tasarlama" bağlamında düzenlenen program, zeytin kültürüne odaklanarak farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Zeytinin yolculuğu yerinde gözlemlendi:

Güre Mahallesi'nde düzenlenen ziyarete Güre Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencileri katıldı. Program süresince çocuklar, bölgede bulunan asırlık zeytin ağaçları ile tanıştı ve zeytinin hasattan sofraya kadar uzanan üretim süreçlerini yerinde görme fırsatı buldu. Öğrenciler, zeytinyağı üretim tesislerini gezerek üretimin teknik ve kültürel boyutlarını gözlemledi.

Hasat deneyimi ve kültürel aktarım:

Etkinlikte minikler, protokol üyeleriyle birlikte ağaçların altında zeytin topladı; bu anlar hem deneyim hem de eğitim niteliği taşıdı. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve belediye meclis üyelerinin katılımı, çocukların heyecanına ortak oldu ve etkinliğin yerel yönetim tarafından desteklendiğini vurguladı.

Başkan Ertaş, zeytin ağaçlarının yalnızca ekonomik bir ürün olmadığını, aynı zamanda binlerce yıllık bir kültür mirası olduğunu belirterek bu tür farkındalık çalışmalarının gelecek nesillerin bilincini artırmak adına süreceğini ifade etti. Program, hem doğrudan deneyimleme hem de anlatımla kültürel değerin aktarılmasını hedefleyen bir yapı sundu.

Yerel uygulama, Avrupa Miras Günleri temasına paralel olarak mirasın korunması ve direnç kazandırılması ihtiyacına dikkat çekti; çocuklara yönelik pratik etkinlikler aracılığıyla kültürel mirasın günlük yaşamdaki yeri somutlaştırıldı. Bu tür girişimlerin, zeytin ve zeytinyağının bölge kimliğindeki öneminin genç kuşaklar tarafından benimsenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Edremit’te minikler asırlık zeytin ağaçlarıyla buluştu

Edremit’te minikler asırlık zeytin ağaçlarıyla buluştu

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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