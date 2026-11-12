Edremit'te elektrik battaniyesi şüphesiyle çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

olay ve ihbar:

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı kırsal Dereli Mahallesi'nde tek başına yaşayan 60 yaşındaki E T'nin ikametinde yangın çıktı. Ev sahibi alışveriş için bakkala gittiği sırada, mahalle sakinleri evden yükselen dumanları fark etti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olayın bildiriminin ardından çevredeki vatandaşlar önlem alırken, bölgeye kısa sürede ekipler sevk edildi. Yangının, ilk belirlemelere göre elektrik battaniyesinden çıktığı değerlendirildi.

itfaiye müdahalesi ve güvenlik:

Bildirimin ulaşmasının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği'nden gelen iki ekip yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla alevler, bitişikteki komşu evlere sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Olay yerine yönlendirilen Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı ve müdahale sırasında bölgeyi izole etti. Yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

İtfaiye ekipleri yangının söndürülmesinin ardından bölgedeki soğutma çalışmalarını sürdürdü. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor ve yetkililer yangının kesin çıkış nedeninin tespiti için çalışma yürütüyor.

Edremit’te çıkan yangın evi küle çevirdi