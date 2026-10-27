Edremit’teki silahlı saldırı soruşturmasında 13 tutuklama

olay ve soruşturmanın gelişimi:

Balıkesir Valiliği'nin açıklamasına göre, 18 Ekim 2026 tarihinde Edremit ilçesinin Akçay ve İkizçay mahallelerinde aynı saate denk gelen iki ayrı silahlı saldırı gerçekleşti. Olaylarda 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

gözaltılar ve adli süreç:

Soruşturma kapsamında, saldırıları gerçekleştirdikleri ve şüphelilerin kaçmasına yardım ettikleri tespit edilen toplam 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, 21 Ekim 2026 tarihinde adli mercilere sevk edildi; mahkeme kararıyla 13 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 1 kişi ise mahkemece salıverildi.

ele geçirilen deliller ve ek bulgular:

Adres ve araç aramalarında çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi. Yetkililer tarafından bildirilen buluntular arasında 1 adet UZİ marka makineli tabanca, 5 tabanca, 10 şarjör ve 268 tabanca fişeği yer aldı. Ayrıca aramalarda 1 bıçak, 1 hassas terazi, 218 kilitli poşet, 431 gram skunk, 4 gram esrar ve 231 sentetik hap ele geçirildi.

Çalışmalar sırasında hakkında "birden fazla kişiyle konutta silah yapma" suçundan 9 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi de yakalandı. Emniyet yetkilileri, ele geçirilen malzemelerin olayın failleri ve yardım edenlerin belirlenmesinde önemli deliller sunduğunu belirtiyor.

yetkililerin açıklaması ve sonraki adımlar:

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü duyurdu. Adli süreç devam ederken, soruşturmanın yönü ve olası bağlantıların aydınlatılması için kriminal incelemeler ve ifade çalışmaları sürüyor. Kamu güvenliğine ilişkin benzer olayların önlenmesine yönelik denetim ve operasyonların artacağı belirtiliyor.

ŞÜPHELİLERE YÖNELİK ADRES VE ARAÇLARDA YAPILAN ARAMALARDA 1 ADET UZİ MARKA MAKİNELİ TABANCA, 5 TABANCA, 10 ŞARJÖR, 268 TABANCA FİŞEĞİ, 1 BIÇAK, 1 HASSAS TERAZİ, 218 KİLİTLİ POŞET, 431 GRAM SKUNK, 4 GRAM ESRAR VE 231 SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ.