Efeler istihdam merkezi iş arayan ve işvereni eşit şartlarda buluşturuyor

efeler’in istihdam yaklaşımı ve hizmet alanı:

Efeler Belediyesi İstihdam Merkezi, sosyal belediyecilik anlayışının somut bir uygulaması olarak işveren ile iş arayanı eşit şartlarda buluşturuyor. Toplumsal refahı artırma ve fırsat eşitliği sağlama hedefiyle hayata geçirilen merkez, Aydın genelinde istihdam olanaklarını artırmayı ve iş arama süreçlerini daha şeffaf hale getirmeyi amaçlıyor.

İş arayanlar, özgeçmişlerini Efeler Belediyesi ESKO hizmet binasındaki istihdam ofisine bizzat ulaştırabiliyor ya da istihdam.efeler.bel.tr adresi üzerinden online kayıt oluşturabiliyor. Sisteme kayıt olan kişiler, Efeler İstihdam Merkezi aracılığıyla Aydın genelinde 300’ü aşkın işverene eşit erişim fırsatı elde ediyor.

merkezin işleyişi ve erişim mekanizmaları:

Mekân ve dijital altyapının birleşmesiyle oluşturulan sistem, hem yüz yüze başvuruları hem de çevrimiçi kayıtları kabul ederek geniş bir erişim imkânı sunuyor. Ofise gelen başvurularla online kayıtlar aynı kriterlere göre değerlendiriliyor; böylece istihdam sürecinde ayrımcılığın önlenmesi ve liyakatin gözetilmesi hedefleniyor.

Merkezin hizmete girmesinden bu yana yoğun ilgi görmesi, uygulamanın yerel iş gücü piyasasında ihtiyaçlara yanıt verdiğini gösteriyor. İş arayanların süreçleri daha hızlı ve şeffaf buldukları, işverenlerin ise nitelikli iş gücüne kolay erişebildiği aktarılıyor.

vatandaş deneyimleri ve belediye açıklamaları:

Merkezin sunduğu imkanlar sayesinde kısa süre içinde iş bulan vatandaşlar, sürecin hızlı ilerlemesinden ve şeffaflığından duydukları memnuniyeti ifade ediyor. Uzun süredir iş arayanların ESKO’daki ofis sayesinde fırsatlara daha kolay ulaştığını ve emeğin karşılığını alabildiklerini belirtmesi, uygulamanın toplumsal etkisini ortaya koyuyor.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin uygulamaya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Göreve geldiğimiz günden bu yana temel hedefimiz, Efeler’de kimsenin işsizlik kaygısı taşımadığı, her bireyin emeğinin karşılığını adil bir şekilde alabildiği bir kent oluşturmaktır. İstihdam Ofisimiz, iş arayan vatandaşlarımızla işverenlerimiz arasında güven dolu bir köprü kuruyor. Sitemizde kayıtlı 300’ü aşkın işverenin kapısını, tüm hemşehrilerimize eşit şartlarda aralıyoruz. Kimseyi ötekileştirmeden, liyakati ve fırsat eşitliğini gözeterek istihdama katkı sunmaya devam edeceğiz."

Efeler Belediyesi İstihdam Merkezi, hem bireysel düzeyde istihdamı destekleyerek aile bütçelerine katkı sağlamayı hem de yerel işletmelerin nitelikli iş gücüne ulaşmasını kolaylaştırarak bölge ekonomisine pozitif katkı sunmayı sürdürüyor.

EFELER BELEDİYESİ İSTİHDAM MERKEZİ, İŞ ARAYANLARA UMUT OLUYOR