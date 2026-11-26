operasyonun kapsamı:

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini engellemek ve failleri yakalamak amacıyla Efeler ile Nazilli ilçelerinde dört ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin yakalanması ve adreslerinde arama yapılmasıyla önemli miktarda uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

ele geçirilen maddeler ve miktarlar:

Adreslerde ve şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda bin 315 adet sentetik ecza, 10 gram metamfetamin, 12 gram bonzai, 6 gram esrar, 5 gram kokain ve 1 gram eroin bulundu. Operasyon kapsamında ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 108 bin 200 TL'ye el konuldu.

yakalama ve adli süreç:

Operasyonlarda toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesi kapsamında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın polisi olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor; yürütülen çalışmaların benzer suç örgütlerinin tespiti ve uyuşturucu ticaretinin önlenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

AYDIN'IN EFELER VE NAZİLLİ İLÇELERİNDE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK DÜZENLENEN 4 AYRI OPERASYONDA YAKALANAN 9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI. OPERASYONLARDA BİN 315 ADET SENTETİK ECZA İLE ÇEŞİTLİ TÜRLERDE UYUŞTURUCU MADDE VE SUÇTAN ELDE EDİLDİĞİ DEĞERLENDİRİLEN 108 BİN 200 TL ELE GEÇİRİLDİ.