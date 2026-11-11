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Efeler’de doğada cumhuriyet bekçileri bir araya geldi

Anıl Yetişkin öncülüğünde Efeler’de yürüyüşte katılımcılar Kavşit Şarlan–Madran parkurunda Atatürk’ü andı; zirvede bayrak açıp Cumhuriyet değerlerini vurguladılar.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 12:10

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Efeler’de doğada cumhuriyet bekçileri bir araya geldi

Etkinlik özeti

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak ve Cumhuriyet değerlerini yaşatmak amacıyla doğa yürüyüşü düzenledi. Etkinlik, Kavşit Şarlan-Madran Baba parkurunda gerçekleşti ve katılımcılara hem bölgenin doğal dokusunu keşfetme hem de anlamlı bir anma fırsatı sundu.

parkur ve etkinlik detayları:

Kavşit Şarlan-Madran Baba parkurunda gerçekleştirilen yürüyüş, katılımcıların zorlu parkuru tamamlamasıyla devam etti. Zirveye ulaşan doğaseverler, Türk bayrakları açtı ve "Cumhuriyet’in Bekçileriyiz, Atam İzindeyiz" yazılı pankartlara yer verdi. Etkinlik boyunca katılımcılar doğayla iç içe vakit geçirirken, yürüyüşün hem anma hem de toplumsal bir birliktelik hedeflediği öne çıktı.

başkanın mesajı ve katılımcı görüşleri:

Başkan Anıl Yetişkin, törende Atatürk’ün hatırasına bağlılık vurgusu yaptı. Yetişkin, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü düzenlediğimiz yürüyüşle bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz. Onun aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, Cumhuriyet’imizi ve değerlerini gelecek nesillere aktarmayı sürdüreceğimize söz veriyoruz. Yürüyüşe katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlik katılımcıları, Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin ışığında bir arada olmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Günün sonunda çekilen hatıra fotoğrafları ve paylaşılan dilekler arasında yürüyüşün her yıl geleneksel hale getirilmesi temennisi öne çıktı.

EFELER BELEDİYE BAŞKANI ANIL YETİŞKİN’İN ÖNCÜLÜĞÜNDE BİR ARAYA GELEN VATANDAŞLAR, ULU ÖNDER GAZİ...

EFELER BELEDİYE BAŞKANI ANIL YETİŞKİN’İN ÖNCÜLÜĞÜNDE BİR ARAYA GELEN VATANDAŞLAR, ULU ÖNDER GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü ANMAK VE CUMHURİYET DEĞERLERİNİ YAŞATMAK AMACIYLA DOĞA YÜRÜYÜŞÜNDE BULUŞTU.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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