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Efeler'de engelsiz yaşam merkezleriyle özel bireylere ücretsiz destek

Efeler Belediyesi, Başkan Anıl Yetişkin öncülüğünde Engelsiz Yaşam ve Otizm Yaşam Merkezleriyle özel bireylere ücretsiz eğitim ve sosyal destek sunuyor.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 15:28

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Efeler'de engelsiz yaşam merkezleriyle özel bireylere ücretsiz destek

Efeler Belediyesi'nden özel bireylere kapsamlı destek

Efeler Belediyesi, özel bireylerin gelişimini ve toplumsal yaşama katılımlarını güçlendirmek üzere yürüttüğü hizmetleri sürdürüyor. Belediye Başkanı Anıl Yetişkin öncülüğünde açılan merkezler, hem eğitim hem de sosyal yaşam desteği sağlamak amacıyla tasarlandı.

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde sunulan hizmetler:

3 bin 595 metrekarelik bir alana kurulan Engelsiz Yaşam Merkezi, farklı engel gruplarına yönelik kişiye özel eğitimler veriyor. Merkezde zihinsel, işitme, görme ve ortopedik engeli bulunan bireylerin yanı sıra dil ve konuşma güçlüğü yaşayan, disleksi ve Down sendromu olan vatandaşlara yönelik programlar bulunuyor. Tamamen ücretsiz yürütülen eğitimlerin hedefi, bireylerin günlük yaşam becerilerini geliştirmek ve toplumsal katılımlarını artırmaktır.

Merkez ayrıca özel oyun grupları, dinlenme ve sosyalleşme alanlarıyla katılımcılara birlikte vakit geçirebilecekleri güvenli bir ortam sunuyor. Bu düzenlemeler, bireylerin hem öğrenme hem de sosyal bağlarını güçlendirmesine imkan tanıyor.

Otizm Yaşam Merkezi'nde uygulanan programlar:

Efeler Belediyesi'nin Otizm Yaşam Merkezi'nde otizmli bireylerin ihtiyaçlarına göre planlanan ücretsiz eğitimler sürdürülüyor. Merkezde algı, bellek, motor, dil ve iletişim becerileri ile sosyal uyum ve akademik gelişime yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. Uygulamalarda ergoterapi, duyu bütünleme, spor, müzik, resim, oyun, özel eğitim ile dil ve konuşma eğitimleri yer alıyor.

Merkezin programları sadece bireysel gelişimi hedeflemiyor; aynı zamanda toplumda otizm farkındalığını artırmaya yönelik etkinlikler ve bilgilendirme çalışmaları da yürütülüyor. Ailelerin süreç boyunca yanında olunması, hem uygulamaların etkinliğini yükseltiyor hem de aile yükünü hafifletiyor.

Efeler Belediyesi, bu iki merkez aracılığıyla özel bireylerin eğitim imkanlarına erişimini artırmayı, ailelere destek olmayı ve daha kapsayıcı bir kent yaşamı oluşturmayı amaçlıyor. Belediye yetkilileri, sağlanan hizmetlerin sürekliliğini ve erişilebilirliğini öncelik olarak belirlediklerini vurguluyor.

BAŞKAN YETİŞKİN’DEN ÖZEL BİREYLERE EĞİTİM VE SOSYAL YAŞAM DESTEĞİ

BAŞKAN YETİŞKİN’DEN ÖZEL BİREYLERE EĞİTİM VE SOSYAL YAŞAM DESTEĞİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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