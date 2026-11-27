Efeler'de oto yağ ve lastik işletmesinde yangın

Aydın'ın Efeler ilçesi sanayi bölgesindeki bir lastik ve oto yağ işletmesinde akşam saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay, Ata Mahallesi 605 Sokak üzerinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İş yeri sahibi Caner S.'ye ait dükkânda, elektrik tesisatındaki henüz belirlenemeyen bir arıza sonucu yangın başladığı bildirildi.

yangının çıkışı ve müdahale:

Kısa sürede alevlerin sarmasıyla birlikte yoğun siyah duman bölgeyi kapladı. Vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin yan taraftaki otogaz işletmesine ve LPG tüplerine ulaşmaması için öncelik verdi. İş yerinde bulunan çok sayıda oto yağı nedeniyle zaman zaman parlamalar meydana gelirken itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için soğutma ve söndürme çalışmaları yürüttü.

Polis ekipleri bölgedeki güvenliği sağlayıp çevreyi emniyete alırken, sağlık ekipleri hazır bulundu. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen kontrol altına alındı ve itfaiye ekipleri soğutma faaliyetlerine devam etti.

esnafın tepkisi ve oluşan zarar:

Yangın haberini alan iş yeri sahibi ile yakınları olay yerine gelerek müdahaleleri gözyaşları içinde takip etti; esnaf arkadaşları onları teselli etmeye çalıştı. Bölgeye gelen Aydın Tamirciler Odası Başkanı Hasan Eyefçi ve Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, olayın esnaf açısından üzücü olduğunu belirterek can kaybı olmamasının teselli kaynağı olduğunu ifade etti.

Söndürme çalışmalarının ardından dükkânda büyük çaplı maddi hasar oluştuğu ve iş yerinin kullanılamaz hale geldiği tespit edildi. Yangının kesin çıkış nedeninin saptanması için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİ SANAYİ BÖLGESİNDE BULUNAN BİR OTO YAĞ VE LASTİK İŞLETMESİNDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN YAKLAŞIK 1,5 SAATLİK ÇALIŞMASININ SONUNDA SÖNDÜRÜLÜRKEN, İÇERİSİNDE OTO YAĞLARININ DA BULUNDUĞU İŞYERİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ.