Efeler’de sağanak sonrası yollar iş makineleriyle hızla onarıldı

Efeler Belediyesi ekipleri bozulan yolları kısa sürede ulaşıma açtı

Aydın’ın Efeler ilçesinde son sağanak yağışların ardından bozulan ve toprak kaymalarının yaşandığı yollar, Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü müdahalelerle yeniden kullanım uygunu hale getiriliyor. Başkan Anıl Yetişkin koordinasyonunda iş makineleri sahada yoğun bir çalışma yürütüyor.

müdahalenin kapsamı:

Özellikle Kuyucular, Kardeşköy, Kemer, Umurlu, İlyasdere, Gölhisar ve Baltaköy mahallelerinde stabilize yolların deformasyon ve toprak kaymaları sonucu ortaya çıkan bozulmalar öncelikli olarak ele alındı. Ekipler, iş makineleriyle yol yüzeyinde oluşan çamur, moloz ve yabancı maddeleri temizleyerek tesviye çalışması yaptı; böylece hem araç hem de yaya trafiği için tehlike oluşturan unsurlar ortadan kaldırıldı.

koordinasyon ve vatandaş memnuniyeti:

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahalle muhtarları ve vatandaşlarla koordineli çalışarak ihtiyaç duyulan noktalarda eş zamanlı müdahaleler gerçekleştiriyor. Mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini bildirirken, Başkan Anıl Yetişkin ve sahadaki personele teşekkür etti. Efeler Belediyesi, olumsuz hava şartlarına karşı hazırlıklarını sürdüreceklerini ve benzer çalışmaları ihtiyaç duyulan tüm noktalarda hız kesmeden devam ettireceklerini açıkladı.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE BOZULAN VE TOPRAK KAYMALARININ YAŞANDIĞI YOLLAR, EFELER BELEDİYESİ EKİPLERİNİN İŞ MAKİNELERİYLE YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALARLA YENİDEN ULAŞIMA UYGUN HALE GETİRİLİYOR.