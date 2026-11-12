Efeler'de uyuşturucu ve silah ele geçirildi; bir şüpheli tutuklandı

Efeler'de operasyonun ayrıntıları:

Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesinde uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik bir operasyon düzenledi. Yapılan çalışmada ticari amaçlı uyuşturucu sevkiyatının takip edildiği ve arama işlemlerinin bu çerçevede gerçekleştirildiği bildirildi.

ele geçirilen maddeler ve silahlar:

Operasyonda yapılan aramalarda 32 gram metamfetamin, 36 gram esrar, 36 adet sentetik ecza ile birlikte 1 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 74 bin 600 TL de muhafaza altına alındı.

şüpheli hakkında işlem:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 188'inci maddesi kapsamında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan C.T., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın ve delil toplama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA YAKALANAN 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.