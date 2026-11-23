Efeler’de çok boyutlu hizmet ağı:

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin göreve geldiği günden bu yana, sosyal belediyecilik anlayışını geniş bir hizmet skalasıyla hayata geçirerek kentin yaşam standartlarını yukarı taşıdı. Sağlıktan eğitime, üretimden dijitale ve hayvan haklarına kadar uzanan projeler, Efeler’i yalnızca altyapı hizmeti veren bir yerel yönetim olmaktan çıkarıp vatandaşın gündelik hayatına doğrudan dokunan bir yapıya dönüştürüyor.

Sosyal destek ve erişim kolaylığı:

Sosyal belediyeciliğin merkezindeki uygulamalardan biri Kent Lokantası. Tesis, her gün menüsünde et yemeğine yer vererek dar gelirli vatandaşlara sağlıklı ve ekonomik öğünler sunuyor. Temel gıda ürünlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen EFE Ekmek projesi kapsamında 200 gram ekmek 12,50 TL fiyatla satışa sunuluyor; ürünler Efe Bakkallar, Menderes Park, Manolya Kafe, Pınarbaşı Kafe, Işıklı Kıraathanesi, Bilim Kafe, Kent Lokantası ve Şevketiye Aile Çay Bahçesi gibi noktalarda temin edilebiliyor.

Kardeş Eli Projesi ile binlerce haneye gıda kolileri ulaştırılarak on binlerce vatandaşın günlük yaşamına katkı sağlandı. Yaşlı, yatağa bağımlı, yürüme güçlüğü çeken ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yönelik ücretsiz ev temizliği, berber ve kuaför hizmetleri gibi destekler sunuluyor. İhtiyaç sahibi ailelere giysi desteği sağlayan Sosyal Destek Giyim Noktası ve konaklama imkânı veren Türkan Saylan Misafirhanesi gibi hizmetler şehirdeki dayanışma ağını güçlendiriyor.

Genç çiftlerin ekonomik yükünü hafifleten Kent Zarafet Merkezi, gelinlik, damatlık ve kına kıyafetlerini hiçbir ücret veya şart aranmaksızın sunuyor.

Eğitim, gençlik ve özel gereksinimler:

Kentin beş farklı noktasında hizmet veren Gündüz Bakımevleri, çocukların fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen güvenli eğitim ortamları sağlıyor. Çalışan ebeveynler için kritik önemde bir ihtiyaç olan bu merkezler, miniklerin erken gelişimine katkı veriyor.

Efeler Gençlik Merkezi (EFEGEM), 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencilerine lise ve üniversiteye giriş sınavlarına hazırlık sürecinde ücretsiz eğitim desteği sunuyor; uzman eğitmenlerle yürütülen konu anlatımı ve soru çözümü oturumları ailelerin eğitim masraflarını hafifletiyor. Dijital çağın gereksinimlerine yanıt veren Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM) ise yapay zekâ, yazılım, robotik kodlama, grafik tasarım, üç boyutlu modelleme ve dijital okuryazarlık gibi alanlarda ücretsiz eğitimler veriyor.

Öğrencilere yönelik sosyal bir alan olan Yurt Kafe, KYK yurtlarının karşısında, doğayla iç içe bir atmosferde ekonomik seçenekler sunuyor. Özel gereksinimli bireylere odaklanan 3 bin 595 metrekarelik Engelsiz Yaşam Merkezi, zihinsel, işitme, görme, ortopedik ve dil-konuşma engeli bulunan vatandaşların yanı sıra disleksi ve Down sendromu gibi durumlara sahip bireylere ücretsiz, kişiye özel eğitim ve terapi imkânları sağlıyor. Merkezde ergoterapi, duyu bütünleme, spor, müzik, resim, özel eğitim ve dil-konuşma çalışmaları yürütülüyor.

Üretim, kültür, çevre ve afet hazırlığı:

Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikasında üretim çeşitliliği 20’den 63’e çıkarıldı; yerel kadın emeğiyle hazırlanan ürünler başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere yurt dışına ihraç edilerek Efeler markasının sofralara taşınmasına katkı sağlanıyor. Menderes Parkta hizmet veren Glütensiz ve Vegan Kafe ise çölyak hastaları ve vegan beslenmeyi tercih edenlere alternatif sunuyor.

Kentin stratejik noktalarına yerleştirilen konteynerlerde arama-kurtarma ekipmanları, ilk yardım malzemeleri, barınma ve ısınma ihtiyaçları, gıda ve bebek ürünleri bulunduruluyor; amaç, afet durumlarında vatandaşların hayati ihtiyaçlarına hızlı erişim sağlamak ve belediyenin müdahale kapasitesini artırmak.

Köprülü Veysipaşa Mahallesi’nde yer alan Atatürk Kültür Evi ve Mesudiye Mahallesi’ndeki merkez, bölgenin tarihsel hafızasını koruma ve Kuva-yı Milliye ruhunu gelecek kuşaklara aktarma hedefiyle hizmet veriyor.

Sokak hayvanlarına yönelik yatırımlar da dikkat çekiyor: 26 bin metrekarelik Sempati Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, padoklar, mama binası, ilk müdahale odası, ameliyathane ve anne-yavru odalarıyla kapsamlı bakım sunuyor. Tesisin yanında oluşturulan 14 bin metrekarelik doğal yaşam alanı ve ısıtma-soğutma sistemine sahip 16 konteyner ile hayvanların yaşam hakkı öncelikli bir yaklaşımla korunuyor.

Dijital dönüşüm kapsamında Online İmar Başvuru ve Süreç Yönetim Sistemi ile imar başvuruları dijital ortamda yapılabiliyor, süreçleri takip etmek kolaylaşıyor. Efe Mobil uygulaması üzerinden ödeme işlemleri, sosyal yardım ve kurs başvuruları, etkinlik bilgileri ve diğer belediye hizmetlerine erişim tek platformdan sağlanıyor. Ayrıca belediyenin sosyal tesisleri ve anlaşmalı işletmelerinde sunulan Efem Kart ile vatandaşlara yüzde 50’ye varan indirimler sağlanıyor; binlerce kullanıcıya ulaşan sistem sayesinde vatandaşların cebinde on milyonlarca lira tasarruf sağlandı.

Yeşil ve kamusal yaşam alanlarına yapılan yatırımlar da kentin sosyal dokusunu güçlendiriyor. Kardeşköy Mahallesindeki mesire alanı barbekü bölümleri, çocuk oyun parkı ve geniş piknik alanlarıyla ailelere doğayla iç içe vakit geçirme olanakları sunuyor. Fenerbahçeliler Parkı ise sembolik boğa heykeli ve Can Bartu, Alex de Souza, Eda Erdem ve İbrahim Kutluay gibi isimlerin büstleriyle spor kültürünü ve anı değerini bir araya getiriyor. Pınardere Mahallesine kazandırılan park, merhum Muammer Tanrıverdinin adını yaşatarak mahalleye yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırdı.

Toparlayacak olursak, Efeler Belediyesi’nin çok yönlü projeleri kentte hizmet erişimini kolaylaştırmakla kalmayıp, sosyal dayanışmayı, eğitim fırsatlarını, üretimi ve dijital erişimi birlikte güçlendirerek vatandaşların günlük yaşamına somut katkılar sağlıyor.

EFELER BELEDİYE BAŞKANI ANIL YETİŞKİN, GÖREVE GELDİĞİ GÜNDEN BU YANA HAYATA GEÇİRDİĞİ PROJELERLE YEREL YÖNETİM ANLAYIŞINA YENİ BİR SOLUK KAZANDIRIYOR. SOSYAL BELEDİYECİLİKTEN EĞİTİME, KADIN İSTİHDAMINDAN ÜRETİME, DİJİTAL DÖNÜŞÜMDEN KÜLTÜREL MİRASA, ÇEVRE YATIRIMLARINDAN SOKAK HAYVANLARININ YAŞAM HAKKINA KADAR GENİŞ BİR ALANDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR, EFELER’İ YALNIZCA HİZMET ÜRETEN DEĞİL, İNSAN HAYATINA DOĞRUDAN DOKUNAN BİR KENT HALİNE GETİRİYOR.