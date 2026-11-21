panelin açılışı ve gündemi:

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen "AB’nin Küresel Geçit Stratejisi ve Türk Dünyası" başlıklı panel, Enstitü Müdürü Prof. Dr. Atıf Akgün'ün açılış konuşmasıyla başladı. Programa, konuşmacı olarak davet edilen Emekli (E.) büyükelçiler Ümit Yalçın ve Bekir Uysal katıldı. Panel öncesinde iki büyükelçi, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı tarafından makamında kabul edildi.

stratejik konuların ele alınması:

Panelde, Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi gelişimi, AB’nin Orta Asya politikaları ve Küresel Geçit Stratejisi kapsamında Orta Koridor’un geleceği ayrıntılı şekilde tartışıldı. Konuşmacılar, küresel rekabetin yalnızca siyasi ve askeri alanlarla sınırlı kalmadığını; ticaret yolları, enerji koridorları ve tedarik zincirlerinin de belirleyici hale geldiğini vurguladı. Bu çerçevede Türk dünyasının stratejik potansiyeli ile Türkiye’nin Avrupa ve Orta Asya arasındaki bağlantısal rolü öne çıkarıldı.

sempozyum katılımcıları ve sonuçları:

Programa Ege Üniversitesi yönetim ve akademik kadrolarının yanı sıra başka üniversitelerden öğretim üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Tartışmalar, bölgesel işbirliklerinin güçlendirilmesi, tedarik zincirlerinde çeşitlendirme ihtiyacı ve Türkiye ile AB arasındaki diplomatik dinamiklerin Orta Koridor üzerindeki etkileri etrafında yoğunlaştı.

Panel, soru-cevap bölümünün ardından konuşmacılara plaket takdim edilmesi ile sonlandı. Etkinlik, hem akademik hem de uygulamalı politika düzeyinde küresel geçit stratejisinin ve Türk dünyasının rolünün yeniden değerlendirilmesine katkı sundu.

ÜMİT YALÇIN (SOLDA), REKTÖRÜ PROF. DR. MUSA ALCI (ORTADA), BEKİR UYSAL (SAĞDA)