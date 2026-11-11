Ege'de sarkoidoz için tek merkez: İzmir polikliniği hasta kabulüne başladı

Ege Bölgesi'nin ilk sarkoidoz polikliniği İzmir'de faaliyete geçti

Ege Bölgesi’nin ilk Sarkoidoz Polikliniği, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde hasta kabulüne başladı. Merkez, 9 Kasım itibarıyla hizmet vermeye başlayarak bölgedeki önemli bir sağlık ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Açılış törenine Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Çalık ile hastane yönetimi katıldı. Yeni poliklinik, sarkoidoz tanısı almış veya ön tanıyla izlenen hastaların tanı, tedavi ve uzun dönem takip süreçlerini tek merkezden yönetmeyi amaçlıyor.

Multidisipliner yaklaşım esas alınacak:

Poliklinikte görev yapacak ekiplerin başında yer alan Doç. Dr. Melike Yüksel Yavuz, yeni birimin bölgedeki sağlık hizmetlerinin niteliğini artıracağını vurguladı. Doç. Dr. Yüksel Yavuz, "Ege Bölgesi’nin ilk Sarkoidoz Polikliniği’nde sarkoidoz tanılı veya sarkoidoz ön tanısıyla değerlendirilen hastaların tanı, tedavi ve uzun dönem takip süreçlerinin multidisipliner bir yaklaşımla yürütülmesi amaçlanmaktadır" diyerek polikliniğin görev tanımını özetledi.

Anabilim dalları arası iş birliği güçlendirilecek:

Sarkoidoz; en sık akciğerleri ve lenf bezlerini etkileyen, ancak göz, cilt, kalp ve sinir sistemi gibi farklı organları da tutabilen karmaşık bir hastalık. Uzmanlar, hastalık yönetiminde erken tanı ve düzenli takibin kritik olduğunu belirtiyor. Yeni kurulan poliklinik sayesinde ilgili anabilim dalları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, hastaların uygun merkezlere yönlendirilmesi ve genel sağlık hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Merkezin faaliyete geçmesiyle birlikte hastaların tanı, tedavi ve izlem süreçlerinin daha etkin ve koordineli yürütülmesi, gereksiz başvuruların azalması ve hasta bakımında standartlaşma bekleniyor. Poliklinik, bölgedeki sarkoidozlu hastalar için tek noktadan paketlenmiş bir hizmet sunmayı amaçlıyor.

POLİKLİNİĞİN AÇILIŞ TÖRENİNE, HASTANE BAŞHEKİMİ PROF. DR. BÜLENT ÇALIK VE HASTANE YÖNETİMİ KATILIM SAĞLADI.