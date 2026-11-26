Bakanlıkta gerçekleşen görüşme

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, UNESCO Genel Direktörü Halid El-Enany ile Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir araya geldi. Toplantının temel amacı, Türkiye ile UNESCO arasındaki mevcut iş birliğini güçlendirmek ve eğitim alanındaki ortak projelerin yol haritasını birlikte değerlendirmek olarak açıklandı.

görüşmede öne çıkan konular:

Görüşmede, Türkiye'nin eğitim politikalarında öncelik verdiği değerler eğitimi ön plana çıktı. Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin milli, manevi ve evrensel değerleri benimseyen bireyler yetiştirmeye odaklanan bütüncül bir yaklaşım sunduğunu vurguladı. UNESCO Genel Direktörü El-Enany ise eğitimin teşkilatın temel varlık nedenlerinden biri olduğunu belirterek eğitim, bilim ve kültür aracılığıyla toplumlar arası karşılıklı anlayış ve barışın güçlendirilmesi gereğine dikkat çekti.

iş birliği alanları ve beklentiler:

Taraflar, eğitim yoluyla barış kültürünün yaygınlaştırılması, kültürlerarası diyalogun geliştirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacak ortak programların tasarlanması yönünde görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede, Türkiye ile UNESCO arasında yürütülebilecek ortak çalışmaların kapsamı ile uygulama yolları değerlendirildi ve iş birliğinin somut projelerle derinleştirilmesi hedefi benimsendi.

El-Enany, toplantıda Türkiye’nin insani diplomasideki rolüne de temas ederek, ülkenin zor durumda kalan toplumlara sunduğu destekleri takdir etti ve bu katkılar dolayısıyla Tekin’e teşekkürlerini iletti. Taraflar, eğitim politikaları ve uluslararası dayanışma bağlamında koordinasyonun artırılması konusunda mutabık kaldı.

Toplantı, iki kurum arasında hem mevcut ortak çalışmaların güçlendirilmesi hem de geleceğe dönük iş birliği fırsatlarının kapsamlı biçimde ele alınmasıyla sona erdi. Görüşme, Türkiye ile UNESCO arasındaki ilişkilerin eğitim, kültür ve bilim ekseninde ilerlemesine yönelik yeni adımların işaretlerini taşıdı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN, UNESCO GENEL DİREKTÖRÜ HALİD EL-ENANY İLE BİR ARAYA GELDİ.