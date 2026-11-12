Eğitimde PISA yükselişi ve Türkiye Yüzyılı maarif modelinin bütçe sunumu

Tekin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda eğitim performansı ve bütçeyi sundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2027 bütçe teklifi ile 2025 kesin hesap ve Sayıştay raporlarına ilişkin sunum yaptı. Komisyonda YÖK, ÖSYM, YÖKAK ve üniversitelerin Sayıştay raporları da görüşüldü; AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş toplantıya başkanlık etti. Tekin, konuşmasında eğitimin yalnızca bir bakanlığın işi olmayıp milletin istiklal ve istikbalini doğrudan ilgilendiren bir mesele olduğunu vurguladı.

PISA verileri: sıralama, puanlar ve OECD karşılaştırması:

Tekin sunumunda PISA sonuçlarına ayrıntılı yer vererek Türkiye'nin son yıllarda kaydettiği değişimi aktardı. Bakan, Türkiye'nin 38 OECD ülkesi arasında fen bilimlerinde 14'üncü, okuma becerilerinde 13'üncü, matematikte 23'üncü sıraya yükseldiğini söyledi. Tekin, geçmişe referansla 2003'teki performansların, örneğin fen bilimlerinde 434 puandan daha yüksek düzeylere çıktığını belirtti ve okuma alanında OECD ortalaması olan 461 puanın aşıldığını ifade etti.

Sunumda Bakan Tekin ayrıca şu ifadelere yer verdi: "Fen bilimlerinde tarihimizin en yüksek puanına ulaşarak, 482 puan olan OECD ortalamasını geride bıraktık" ve matematikte de OECD ortalaması olan 463 puanın yakalandığını söyledi. Tekin, Türkiye'nin PISA'da aralarında OECD ülkelerinin de bulunduğu çok sayıda ülkeyi geride bıraktığını ve 2015–2025 döneminde üç alanda ortalama performansını artıran tek OECD üyesi ülke olduğunu kaydetti.

Değerlendirmeler, eleştiriler ve eğitimin gündelik siyasetten korunması:

Bakan, PISA sonuçlarının yorumlanmasına ilişkin geçmişteki eleştirilere değindi; bazı değerlendirmelerin siyasi veya ideolojik saiklerle yapıldığını, şimdi elde edilen verilerin ise uzun dönemli bir yükselişe işaret ettiğini dile getirdi. Tekin, eğitimin eleştiriye açık olduğunu ancak tartışmaların nezaket ve usule uygun olarak yapılması gerektiğini vurguladı ve eğitimin popülizmden uzak bir sorumluluk gerektirdiğini belirtti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve müfredat yeniden kurgusu:

Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin bilgiyi değerle, beceriyi şahsiyetle ayırmayan bir anlayışla hazırlandığını; hedefin köklerinden kopmayan, dünyaya açık nesiller yetiştirmek olduğunu söyledi. Modelin okul öncesinden liseye kadar bütün kademeleri kapsadığını ve öğretim programları, ders kitapları ile ölçme-değerlendirme yaklaşımlarında bütüncül bir dönüşüm öngördüğünü aktardı.

Tekin, müfredatta yapılan değişikliklerle tarihi kavramlandırmanın da gözden geçirildiğini belirtti; Atatürk'ün anılış biçimi ve Milli Mücadele vurgularına ilişkin eleştirileri yanıtladı. Ayrıca "Hakan ve Bilge'nin Türk Dünyası Yolculuğu" ile ortaokul, "Türk Dünyası Kültür Atlası" ile lise öğrencilerine yönelik yeni eserlerin hazırlandığını, bu materyallerin Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin dillerine de çevrildiğini söyledi.

Bakan, ermeni iddialarına ilişkin yaklaşımı da anlatarak "Asılsız Ermeni iddialarını da gerçek mahiyetiyle anlattık" ifadesini kullandı ve tarihin kendi diliyle öğretilmesinin önemine vurgu yaptı.

Bütçe, ÖSYM ve uygulama tercihleri:

Sunumda kurum faaliyetlerine dair veriler de paylaşıldı. Tekin, ÖSYM'nin tek ve çift yıllarda yılda 11–14 milyon aday arasında hizmet verdiğini, 2026'da şimdiye dek gerçekleştirdiği 61 sınava yaklaşık 13 milyon 600 bin adayın katıldığını aktardı. Bakanlık bütçesi olarak ise eğitim bütçesinin toplamda 3 trilyon 755 milyar 688 milyon 206 bin lira; bunun 2 trilyon 458 milyar 762 milyon 249 bin lirasının Bakanlık bütçesi olduğunu açıkladı.

Tekin, Sayıştay raporlarındaki bulguları titizlikle değerlendirdiklerini ve bunlar doğrultusunda gerekli adımları attıklarını belirtti.

Sosyal tehditler ve eğitim politikalarının rolü:

Bakan sunumunda çocuklar ve gençlerin karşı karşıya olduğu risklere de dikkat çekti: şiddet, dijital bağımlılık, çevrim içi istismar, aile bağlarının zayıflaması ve aidiyet boşluğu gibi sorunların eğitim politikalarının odağında olması gerektiğini ifade etti. Tekin, terörsüz bir Türkiye hedefine ilişkin yasal ve toplumsal adımların önemine işaret ederek maarifin bu ortak hafızayı inşa edeceğini söyledi.

Komisyondaki sunum, PISA sonuçları ve model uygulamalarının yanı sıra bütçe rakamları ve kurum performanslarının Meclis gündemine taşındığı kapsamlı bir değerlendirme olarak kayda geçti. Bakan Tekin, eğitimin hem nicelik hem nitelik boyutunda yapılan yatırımların ve yapılan müfredat değişikliklerinin uzun vadeli meyveler vereceği mesajını yineledi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN (SAĞDA) "FEN BİLİMLERİNDE TARİHİMİZİN EN YÜKSEK PUANINA ULAŞARAK 482 PUAN OLAN OECD ORTALAMASINI GERİDE BIRAKTIK. MATEMATİKTE DE 463 PUAN OLAN OECD ORTALAMASINI YAKALADIK" DEDİ.