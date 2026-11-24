Başkan Altuntaş'ın mesajı:

Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Altuntaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda öğretmenlerin rolünü ve kurumun eğitim anlayışını değerlendirdi. Altuntaş, özelikle çocukların ve gençlerin hayata hazırlanmasında öğretmenlerin üstlendiği sorumluluğa dikkat çekti.

öğretmenin toplumdaki rolü:

Mesajında öğretmenleri sadece bilgi aktaran kişiler olarak görmenin eksik olacağını belirten Altuntaş, onların aynı zamanda değerleri nesilden nesile taşıyan, emek ve sevgiyle rehberlik eden eğitim neferleri olduğunu vurguladı. Öğretmenlerin toplumun en değerli unsurlarından olduğu ve eğitimin güçlü bir ülke için temel oluşturduğunu ifade etti.

"Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi yetiştiren, onlara bilgi, emek ve sevgiyle yol gösteren tüm öğretmenlerimiz, toplumumuzun en değerli unsurları arasındadır. Eğitim, güçlü ve müreffeh bir geleceğin temelidir. Bu temel üzerinde yükselen Türkiye’nin yarınlarında öğretmenlerimizin emeği ve katkısı büyük olacaktır. Denizli Ticaret Borsası olarak eğitimin, üretimin ve güçlü bir geleceğin birbirini tamamlayan temel unsurlar olduğuna inanıyor; çocuklarımızın ve gençlerimizin nitelikli bir eğitimle geleceğe hazırlanmasını büyük önem taşıyoruz. Bu doğrultuda emek veren tüm öğretmenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, geleceğimizin mimarı olan tüm öğretmenlerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyorum. Görevini büyük bir özveriyle sürdüren kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor; kendilerine, ailelerine ve eğitim camiamıza sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum."

denizli ticaret borsası'nın taahhüdü:

Altuntaş, açıklamasında kurum olarak eğitimin önceliklerinden biri olmaya devam edeceklerini belirtti. Mesaj, öğretmenlere yönelik takdirin yanı sıra yerel kurumların eğitimle üretim arasındaki ilişkiye verdikleri önemi de ortaya koydu. Başkan, öğretmenlere ve eğitim camiasına sağlık, mutluluk ve başarı dileklerini iletti.

24 Kasım vesilesiyle yayımlanan bu tür açıklamalar, yerel aktörlerin eğitim politikalarına olan yaklaşımını görünür kılıyor; Altuntaş'ın sözleri, öğretmenliği toplumsal kalkınmanın merkezine yerleştiren bir perspektifi yansıtıyor.

DENİZLİ TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET ALTUNTAŞ, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI.