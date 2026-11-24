Denetimde tespit edilen eksiklikler:

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarını azaltmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Yapılan motosiklet kontrollerinde, Tabaklar Mahallesi Kutucular Sokak'ta durdurulan iki elektrikli bisiklette plaka bulunmadığı ve sürücülerde M sınıfı sürücü belgesi olmadığı tespit edildi.

Uygulanan idari işlemler:

Sürücülerin yaşlarının küçük olması ve araçların eksik belgeli olması nedeniyle, piyasa değeri yaklaşık 20 bin lira olan her bir elektrikli bisikletin sahibine kişi başı 40'ar bin lira idari para cezası kesildi. Bu işlemler sonucunda uygulanan cezalarla birlikte toplam ceza tutarı 80 bin lira olarak kayda geçti.

Denetimin ardından, söz konusu iki elektrikli bisiklet trafikten men edilerek otoparka çekildi. Emniyet yetkilileri, eksik belge ve plaka ile trafiğe çıkan araçların hem kendileri hem de diğer yol kullanıcıları için risk oluşturduğunu vurguladı.

Denetimlerin devamı ve amaçları:

Emniyet birimleri, benzer ihlallerin önlenmesi ve trafik güvenliğinin artırılması için bölgedeki denetimlerini sürdüreceklerini bildirdi. Vatandaşlara, özellikle motorlu araç kabul edilen elektrikli bisiklet kullanımında yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin önemine dikkat çekildi.

İKİ BİSİKLET OTOPARKA ÇEKİLDİ.