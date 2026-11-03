Ekim operasyonunda Kütahya jandarması 87 aranan şahsı yakaladı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'nın ekim ayı çalışmaları

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2026 yılı Ekim ayı boyunca sürdürdükleri istihbari ve saha faaliyetleri sonucu çeşitli suçlardan aranan 87 şahsı yakaladı. Operasyonlarda görev alan birimler arasında Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve ilçe jandarma komutanlıkları bulunuyor.

Yakalamalara ilişkin yapılan açıklamada, yürütülen çalışmaların emniyet ve asayişin sağlanması ile kamu düzeninin korunmasına dönük olduğu vurgulandı. Ekiplerin hem saha hem de istihbarata dayalı yöntemlerle hareket ettiği belirtildi.

Yakalananların hukuki durumu:

Yakalananlardan 54'ü tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Diğer şahıslardan 32'si ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 1 kişi para cezasını ödemesini müteakip salıverildi. Bu dağılım, operasyonların hem kovuşturma hem de idari süreçlere yönelik yürütüldüğünü gösteriyor.

Çalışma yöntemi ve vurgu:

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı açıklamasında, çalışmaların istihbarata dayalı olarak sürdürüleceği ve teknolojik imkânlardan azami derecede yararlanılacağı ifade edildi. Ayrıca, operasyonların ilgili makamlarla koordinasyon halinde gerçekleştirildiği ve kamu düzeninin korunmasının kararlılıkla takip edileceği kaydedildi.

Yetkililer, bölgede suçla mücadele ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyetlerin kesintisiz devam edeceğini belirterek, vatandaşların güvenliğinin öncelikli hedef olduğunu yeniden dile getirdi.

KÜTAHYA’DA EKİM AYINDA ARANAN 87 ŞAHIS YAKALANDI: 54’Ü TUTUKLANDI