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Ekimde perde açıyor: Merkezefendi Kent Tiyatrosu yoğun bir programla

Merkezefendi Kent Tiyatrosu, Ekim ayında 'Biz Âşık Değiliz' başta olmak üzere çeşitli oyunlarla Merkezefendi'de sahne alacak.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 22:37

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Ekimde perde açıyor: Merkezefendi Kent Tiyatrosu yoğun bir programla

Ekim programı açıklandı

Merkezefendi Belediyesi tarafından açıklanan takvime göre Merkezefendi Kent Tiyatrosu, Ekim ayında yoğun bir gösterim programıyla izleyici karşısına çıkıyor. Yeni sezonla birlikte ekip, kültür merkezleri ve kitaplık salonlarında farklı yaş ve zevklere hitap eden oyunlar sahneleyecek.

Ekim programı ve tarihler:

2 Ekim Cuma, 20.00 — 'Biz Âşık Değiliz' oyunu, Merkezefendi Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

8 Ekim Perşembe, 10.30 — 'Roni’nin Zamanı', Yüzüncü Yıl Gençlik ve Yaşam Merkezi'nde izlenebilecek.

9 Ekim Cuma, 20.00 — 'Kabare Müzesi', Merkezefendi Kültür Merkezi Petek Salon'da seyirciyle buluşacak.

15 Ekim Perşembe, 10.30 — 'Koku’nun Maceraları', Merkez Kütüphane etkinlik programı kapsamında gösterilecek.

21 Ekim Çarşamba, 20.00 — '80 Günde Dünya Gezisi', Merkezefendi Kültür Merkezi Petek Salon'da sahnelenecek.

23 Ekim Cuma, 20.00 — 'Biz Âşık Değiliz' oyunu ikinci kez Merkezefendi Kültür Merkezi Petek Salon'da izleyiciyle buluşacak.

26 Ekim Pazartesi, 20.00 — 'Zamanın Tohumları', Merkezefendi Kültür Merkezi Servergazi Salon'da sergilenecek.

Rezervasyon ve erişim:

Merkezefendi Kent Tiyatrosu'nun Ekim ayı takvimi belediyenin resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Toplu rezervasyonlar için 444 8 662 numaralı çağrı merkezinden ulaşılabiliyor. Online rezervasyon sistemi 5 gün açık olup bilet ve yer ayırtma işlemleri için www.merkezefendi.bel.tr adresi kullanılabilir.

Merkezefendi Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerini sürdürdüğünü belirtirken tiyatro ekibinin Ekim programıyla kentteki seyirciye ulaşmayı hedeflediği vurgulandı.

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ KENT TİYATROSU, 2-8-9-15-21-23-26 EKİM TARİHLERİNDE SAHNE ALACAK. EKİM...

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ KENT TİYATROSU, 2-8-9-15-21-23-26 EKİM TARİHLERİNDE SAHNE ALACAK. EKİM AYININ İLK OYUNU "BİZ ÂŞIK DEĞİLİZ" 2 EKİM CUMA GÜNÜ SAAT 20.00’DE MERKEZEFENDİ KÜLTÜR MERKEZİ’NDE OYNANACAK KÜLTÜR VE SANAT ALANINDAKİ ETKİNLİKLERİNİ SÜRDÜREN MERKEZEFENDİ KENT TİYATROSU OYUNLARINA YENİ SEZON İLE DA KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ TARAFINDAN MERKEZEFENDİ KENT TİYATROSU’NUN EKİM AYINDAKİ OYUN TAKVİMİ AÇIKLANDI. TİYATRO EKİBİ EKİM AYININ İLK OYUNUNU 2 EKİM CUMA GÜNÜ OYNAYACAK. MERKEZEFENDİ KÜLTÜR MERKEZİ’NDE SERGİLENECEK OLAN "BİZ ÂŞIK DEĞİLİZ" 2 EKİM CUMA GÜNÜ SAAT 20.00’DE BAŞLAYACAK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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