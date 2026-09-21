Ekinoksun ışığında 300 fotoğrafçı İznik'i kadrajladı

Ekinoks 2026 fotoğrafçılar maratonu kısa rapor

İznik Belediyesi tarafından düzenlenen Ekinoks 2026 Fotoğrafçılar Maratonu, 18-21 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Organizasyona Türkiye'nin farklı noktalarından gelen 300 fotoğrafçı katıldı ve dört gün boyunca İznik'in tarihî, kültürel ve doğal değerlerini belgelemek için yarıştı.

çekim rotaları ve temalar:

Maraton süresince katılımcılar ilçenin eski yapıları ve sokak dokusundan, göl manzaralarına; gün doğumu ve gün batımının sunduğu ışık oyunlarından günlük yaşam ve kültürel etkinliklere kadar geniş bir yelpazede kareler üretti. Özellikle ekinoks dönemine özgü doğal ışık koşulları, fotoğrafçılara benzersiz kompozisyonlar yakalama imkânı sundu. Yarışmacılar, yarışma şartnamesinde belirtilen kategoriler kapsamında İznik'in binlerce yıllık tarihini ve çevresel zenginliklerini kendi bakış açılarıyla yorumladı.

jüri değerlendirmesi ve ödüller:

Maraton boyunca çekilen eserler, organizasyon sonrasında jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek ve dereceye giren ile sergilemeye değer bulunan fotoğraflar belirlenecek. Genel kategoride birinciye 30.000 TL, ikinciye 25.000 TL, üçüncüye 20.000 TL ödül verilecek; ayrıca iki mansiyon için 7.500 TL ve sergilemeye seçilecek 30 fotoğrafa 3.000 TL tutarında ödül takdim edilecek. Drone kategorisinde ise birinci 25.000 TL, ikinci 20.000 TL, üçüncü 15.000 TL almaya hak kazanacak.

Organizasyon, İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü koordinasyonunda; Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ve Bursa Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği (BURFOD) iş birliğiyle düzenlendi. Etkinlik, ilçenin tanıtımına katkı sağlamayı ve fotoğraf sanatını desteklemeyi amaçladı.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta etkinlikle ilgili olarak, "Ülkemizin dört bir yanından gelen 300 fotoğrafçımızı İznik’imizde ağırlamanın mutluluğunu yaşadık. Dört gün boyunca ilçemizin binlerce yıllık tarihi, doğal güzellikleri ve ekinoksun oluşturduğu eşsiz görüntüler fotoğraf sanatçılarımızın objektiflerine yansıdı. Ortaya çıkan her bir fotoğrafın İznik’imizin tanıtımına önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Organizasyonumuza katılan tüm fotoğrafçılarımıza, jüri üyelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yarışmacılarımıza sonuçların açıklanacağı değerlendirme sürecinde başarılar diliyorum" dedi.

Yarışma sonuçları ve ödül töreniyle ilgili değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra kazananlar 28 Eylül 2026 tarihinde ilan edilecek.

İZNİK BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN EKİNOKS 2026 FOTOĞRAFÇILAR MARATONU, 18-21 EYLÜL 2026 TARİHLERİ ARASINDA 300 FOTOĞRAFÇININ KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.