Ekonomik kuşatma askeri müdahaleyi gereksiz kılıyor: Rubio'nun İran değerlendirmesi

rubio'nun g7 toplantısı sonrası görüşleri

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fransa'da düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından İran politikası ve bölgedeki diplomasiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rubio, toplantının verimli geçtiğini ve Suudi Arabistan, Brezilya, Mısır ve Güney Kore gibi ortakların da katılımının sağlandığını belirtti.

Rubio, İran'a yönelik politikanın merkezinde artık fiili savaş değil, ekonomik baskı ve ablukanın bulunduğunu vurgulayarak, "Şu an itibarıyla büyük çaplı askeri operasyonlara artık gerçekten ihtiyaç yok" ifadesini kullandı.

İran'a yönelik ekonomik baskının boyutları:

Rubio, uygulanan abluka ve yaptırımların İran ekonomisinde ciddi yıkıma yol açtığını savundu ve bu politikanın etkisinin zamanla katlanarak artacağı yorumunu yaptı. Hazine Bakanlığı, Scott Bessent ve istihbarat kurumlarının yaptırımların aşılmasına yönelik yöntemleri sürekli kesintiye uğrattığını belirtti.

Rubio, yaptırımların sonuçlarını şöyle özetledi: "Yaptırımların etkisi zamanla ağırlaşıyor. Zaman geçtikçe daha fazla acı veriyor." Buna bağlı olarak İran'ın petrol gelirlerinin büyük ölçüde kısıtlandığını ve denizde kalan sınırlı miktardaki petrollerin de tükenmekte olduğunu aktardı.

Rubio ayrıca, İran'ın mutabakat zaptı döneminde sınırlı da olsa abluka aşımları gerçekleştirdiğini, ancak bu istisnaların giderek azalacağını dile getirdi. Çin'den gelen alımlara ilişkin olarak da "Yakında satın alınabilecek petrol kalmayacak" uyarısında bulundu.

Abu Dabi görüşmeleri, diplomasi ve üçlü format:

Rubio, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de başlayan Ukrayna barış görüşmelerinin "çok verimli geçtiğini" söyledi. Bu süreçte Jared Kushner ve Steve Witkoff ile yakın çalışıldığını, hedefin üçlü formatı genişleterek Avrupalıların da doğrudan masada yer almasını sağlamak olduğunu belirtti.

Diplomasinin kapısının açık olduğunu vurgulayan Rubio, İran'ın şu an ortaya koyduğu talepleri "ciddi" bulmadıklarını ancak bu koşulların değişebileceğini ve değiştiğinde ABD'nin masaya hazır olacağını ifade etti. Rubio, "Yapılabilecek gerçek bir anlaşma varsa ABD her zaman hazır" dedi ve aynı zamanda aptalca veya kötü bir anlaşmaya izin verilmeyeceğini ekledi.

Rubio, olası askeri saldırılara ilişkin soruya da net yanıt verdi: "Bunu yaparlarsa bedelini öderler. Çok ağır bir bedel öderler."

Hürmüz Boğazı ve bölgesel güvenlik:

Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığını korumaya devam edeceklerini belirten Rubio, bunun yalnızca ABD'ye düşmemesi gerektiğini vurguladı. İran petrolünün bölgeden düzenli olarak çıkamadığını vurgulayarak "Hürmüz Boğazı’ndan düzenli olarak çıkamayan tek petrol, İran petrolü" ifadesini kullandı.

Rubio ayrıca, Körfez ülkelerinin mevcut statükonun sürmesini istemediğini; uygulanan ekonomik baskının ise zamanla daha da ağırlaşacağını ve İran açısından bir ay, iki ay, üç ay sonra durumun bugünkünden daha kötü olacağını söyledi.

Sonuç olarak Rubio, ABD'nin bölgedeki politikalarını ekonomik baskı, yaptırımlar ve abluka üzerinden sürdürdüğünü, mevcut yaklaşımla İran ekonomisine "olağanüstü zarar" verildiğini ve bunun diplomasiye alan açabileceğini belirtti. Ancak bunun, "kötü bir anlaşma"ya razı olunacağı anlamına gelmediği vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran’a uygulanan abluka ve yaptırımların ülke ekonomisinde büyük yıkıma yol açtığını savunarak, "Şu an itibarıyla büyük çaplı askeri operasyonlara artık gerçekten ihtiyaç yok" dedi.