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Ekonomiye güven mesajı: sorumlular hesap verecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk ekonomisinde sistemik risk bulunmadığını, sorumluların hesap vereceğini ve Fatma Betül'ün MYK/MKYK üyeliğinin sona erdiğini açıkladı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 15:41

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EDİTÖR: Merve Çelik

Ekonomiye güven mesajı: sorumlular hesap verecek

Ekonomiye güven mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada Türk ekonomisinde sistemik bir risk bulunmadığını belirtti ve sürecin yakından takip edildiğini söyledi. Çelik, sorumluların hesap vereceğini vurgulayarak, aynı hataların tekrar etmemesi için kapsamlı önlemler alındığını ifade etti.

Ekonomide durum ve atılan adımlar:

Çelik, "Türk ekonomisinden sistemik bir risk yok." tespitini paylaştı ve finansal istikrarın korunmasına yönelik çalışmalara başlandığını açıkladı. Açıklamada, tekrarlanmaması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alınması için adımların atıldığı, denetim ve önleyici mekanizmaların güçlendirileceği belirtildi.

Parti içi gelişmeler ve hesap verebilirlik:

Ömer Çelik, parti içi bir kararı da duyurdu: Fatma Betül Hanımın MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep ettiği ve bu talebin Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildiği bildirildi. Çelik, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak net ilkelerle hareket ettiklerini; usulsüzlük, yolsuzluk ve istismara karşı taviz verilmeyeceğini söyledi.

Hiç kimse milletin birikimine çökemez, milletin alın teri ile oluşturduğu emeğe karşı suikast düzenleyemez. sözleriyle sorumlulara yönelik kararlı duruş tekrarlandı ve mağduriyet oluşturanlara karşı hukuki süreçlerin işletileceği mesajı verildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:&quot;Türk ekonomisinden sistemik bir risk yok. Sorumlular hesap verecek....

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:"Türk ekonomisinden sistemik bir risk yok. Sorumlular hesap verecek. Aynı zamanda bir daha bunların tekrar edilmemesi için bütün tedbirleri alınması için çalışmaları başlatmış bulunuyoruz"

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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