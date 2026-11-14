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Elazığ gecelerini ısıtan kestane tezgahları geri döndü

Hava soğumasıyla Elazığ sokaklarına kestane kokusu yayıldı; tezgâhlarda pişmiş ve çiğ kestanenin fiyatları geçen yıla göre yükseldi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 09:16

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EDİTÖR: Berk Doğan

Elazığ gecelerini ısıtan kestane tezgahları geri döndü

Elazığ sokaklarında kestane sezonu

Havaların soğumasıyla birlikte Elazığ sokaklarında kestane kokusu yeniden yükselmeye başladı. Akşamları tezgâh açan satıcılar, soğuk havalarda vatandaşlara nostaljik bir lezzet sunuyor ve şehir merkezindeki hareketliliğe katkı sağlıyor.

kültür ve satış noktaları:

Uzun yıllardır kış aylarının vazgeçilmezi haline gelen kestane tüketimi, özellikle akşam saatlerinde artan ilgiyle devam ediyor. Şehrin işlek noktalarından Gazi Caddesi gibi alanlarda açılan tezgâhlar, hem yerel halkın hem de sokaktan geçenlerin dikkatini çekiyor. Tezgâhların yanında soba artık azalsa da vatandaşlar yanmaz tava veya fırınlarda çizilerek pişirilen kestanelerin tadını çıkarıyor.

Burak Sarıkaya, dokuz yıldır kestane satıcılığı yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Kış aylarının vazgeçilmezi kestaneye geçtik. Cins olarak en iyisi Türkiye’nin Aydın iline bağlı Nazilli bölgelerinde yetişen şekerci kestaneleridir. Şuan da satışa başladık. Kestane bence kış mevsimlerinin vazgeçilmez lezzetidir. Çocukluğumuzda sobanın üstünde yaptığımız o muhteşem gecelerin en güzel örneğidir. Sobalı ev fazla kalmadı ama yanmaz tava ve fırınlarda çizilmiş kestane yapan vatandaşlarımız var."

fiyatlar ve talep:

Satıcılar, fiyatların geçen yıla göre yükseldiğini aktardı. Geçen yıl pişmiş kestane kilosu 800 lira iken, bu yıl 1.000 lira seviyesinden satışa sunuluyor. Çiğ kestanenin fiyatı ise geçen yıl 400 lira iken bu yıl 500 lira olarak bildirildi. Satıcılar, hava daha da soğudukça kestaneye olan talebin artmasını bekliyor.

Soğuk akşamların geleneksel tadı olan kestane, Elazığlıların kış rutininin önemli bir parçası olmaya devam ediyor.

Elazığ’da kış mevsiminin vazgeçilmezi kestane, tezgahta yerini aldı

Elazığ’da kış mevsiminin vazgeçilmezi kestane, tezgahta yerini aldı

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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