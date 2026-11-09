Elazığ Özel Medikal Hospital'de 401 çalışanın talepleri hastane kapısında

Elazığ Özel Medikal Hospital'de gelişmeler

Elazığ Özel Medikal Hospital'de yönetim kurulu başkanının tutuklanması ve bakanlık tarafından verilen milyonlarca liralık cezalar sonrası huzursuzluk dinmiyor. Hastanede görev yapan sağlık çalışanları, ödenmeyen ücretleri ve tazminatları nedeniyle artan tepkilerini sürdürdü.

Eylemin gerekçesi:

İddialara göre, 401 hastane personeli yaklaşık üç aydır maaşlarını ve işten haksız çıkarılma iddiasıyla hak ettikleri tazminatları alamadı. Çalışanlar bir hafta içinde iki kez basın açıklaması yaparak durumun düzeltilmesini talep etti ve yürütülen eylemi hastane önünden alarak, tutuklu bulunan Op. Dr. Ali Şekerlisoy'a ait olduğu belirtilen Özel Anadolu Hastanesi önünde de sürdürdü.

Çalışanların talepleri ve sürecin görünümü:

Toplanan sağlık çalışanları, haklarının banka hesaplarına yatırılmasını açıkça talep etti. Daha önce hastane yönetimiyle bağlantılı olarak bazı personelin tutuklandığı ve kurumun mali yaptırımlarla gündeme geldiği belirtiliyor. Olay, hem sağlık personelinin ekonomik kaygılarını hem de kurum içindeki yönetim sorunlarını görünür kıldı.

Çalışanların eylemi, ödemelerin yapılması ve tazminat taleplerinin karşılanması halinde sonlandırılacağı yönünde açıklamalarla takip ediliyor. Sürecin nasıl ilerleyeceği, yetkili mercilerin ve hastane yönetiminin atacağı adımlara bağlı olarak netlik kazanacak.

YÖNETİM KURULU BAŞKANININ TUTUKLANMASI VE YEDİĞİ MİLYONLARCA CEZALAR İLE GÜNDEME GELEN ELAZIĞ ÖZEL MEDİKAL HOSPİTAL'DE GÖREV YAPAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI, MAAŞ VE TAZMİNATLARINI ALAMADAN İŞTEN ÇIKARILMASININ ARDINDAN, ŞEKERLİSOY’A AİT BİR DİĞER HASTANE OLAN ELAZIĞ ÖZEL ANADOLU HASTANESİ ÖNÜNDE EYLEM YAPTI