Elazığ semalarında sirrokümülüslerin dokulu görüntüsü

sirrokümülüsler Çatalçeşme'de görsel şölen yarattı

Elazığ'ın Çatalçeşme Mahallesi semalarında ortaya çıkan sirrokümülüs bulutları, kent sakinlerinin ilgisini çekti. Yüksek seviyelerde oluşan küçük ve birbirine yakın bulut kümeleri, gökyüzünü kaplayarak dikkat çekici bir panorama oluşturdu.

bulutların görünümü:

Gözlemlenen kümeler, birbirine yakın ve düzenli bir yapı sergileyerek semada dalgalı bir doku oluşturdu. Bu yapı, gökyüzünde izleyenlere farklı açılardan değişen gölgeler ve tonlar sunarak doğal bir manzara etkisi yarattı.

vatandaşların tepkisi:

Oluşum, mahallede yaşayanların ve gökyüzünü izleyenlerin dikkatini çekti; pek çok kişi bir süre gökyüzünü izleyerek bu nadir görünümü takip etti. Kısa süreli de olsa ortaya çıkan bu görsel şölen, yerel halk için ilgi çekici bir deneyim oldu.

ELAZIĞ’DA BULUTLARIN GÖRSEL ŞÖLENİ