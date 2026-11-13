Dolar 50,3643 +0,16%
Euro 55,7044 +0,16%
Bist 11.877,27 +0,56%
Altın Gram 6.323,33 +0,51%
EUR/USD 1,1057 -0,02%
Brent Petrol 95,49 -0,34%
--°

Elazığ semalarında sirrokümülüslerin dokulu görüntüsü

Elazığ Çatalçeşme Mahallesi'nde yükseklerde oluşan küçük kümeler halinde sirrokümülüs bulutları, gökyüzünde izleyenlere etkileyici bir görüntü sundu.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 11:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Elazığ semalarında sirrokümülüslerin dokulu görüntüsü

sirrokümülüsler Çatalçeşme'de görsel şölen yarattı

Elazığ'ın Çatalçeşme Mahallesi semalarında ortaya çıkan sirrokümülüs bulutları, kent sakinlerinin ilgisini çekti. Yüksek seviyelerde oluşan küçük ve birbirine yakın bulut kümeleri, gökyüzünü kaplayarak dikkat çekici bir panorama oluşturdu.

bulutların görünümü:

Gözlemlenen kümeler, birbirine yakın ve düzenli bir yapı sergileyerek semada dalgalı bir doku oluşturdu. Bu yapı, gökyüzünde izleyenlere farklı açılardan değişen gölgeler ve tonlar sunarak doğal bir manzara etkisi yarattı.

vatandaşların tepkisi:

Oluşum, mahallede yaşayanların ve gökyüzünü izleyenlerin dikkatini çekti; pek çok kişi bir süre gökyüzünü izleyerek bu nadir görünümü takip etti. Kısa süreli de olsa ortaya çıkan bu görsel şölen, yerel halk için ilgi çekici bir deneyim oldu.

ELAZIĞ’DA BULUTLARIN GÖRSEL ŞÖLENİ

ELAZIĞ’DA BULUTLARIN GÖRSEL ŞÖLENİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İş makineleri Gürpınar'da yolda kalan çiftçileri kurtardı
images

Işıklı Gölü'nde saz kedisinin nadir görüntüleri
images

Miniklere fotokapanla yaban hayatını tanıma fırsatı verildi
images

Miniklere fotokapanla yaban hayatını tanıma fırsatı verildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ömer Sarıgül adliyeye getirilip ek ifade verecek

Düzce'de ekim ayında emniyet ekiplerinin özverisi ödüllendirildi

Yarım asır ayakkabı ustalığı sürdüren Bilge: mesleklerimizi yaşatmalıyız

Vali Makas'ın Kaynaşlı ziyareti: hafızlık öğrencileriyle buluşma

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Saray'da öğretmenlere yönelik beş günlük stem eğitimi tamamlandı