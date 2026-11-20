Elazığ'da cami önlerinde düzenlenen operasyon

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cuma namazı çıkışı cami önleri ve vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerde dilencilik yapan kişilere yönelik kapsamlı bir denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Denetimler sırasında yakalanan dilenciler tek tek zabıta ekipleri tarafından tespit edilerek zabıta karakoluna götürüldü ve haklarında gerekli işlemler uygulandı.

Denetim anı ve yakalamalar:

Operasyon esnasında zabıta ekiplerinin titiz çalışması ve kayıt altına alma süreci dikkat çekti. Denetimler sırasında bazı dilencilerin, operasyonu görünce "Hepsini yakaladınız, bir ben kaldım" şeklinde tepkiler verdiği, bu tür söylemlerin çevredeki vatandaşların ilgisini çektiği bildirildi. Ekipler, olay yerinde tespit edilen kişilere yönelik prosedürleri uygulayarak süreci tamamladı.

Gündeme oturan diyalog:

Operasyonun en çok konuşulan anlarından biri, yıllardır dilencilik yaptığı belirtilen bir kişiye zabıta memurunun sarf ettiği, "Ben neredeyse emekli olacağım, sen hala dileniyorsun" sözleri oldu. Bu tür diyaloglar hem uygulamanın pragmatik yönünü hem de toplumsal algıyı ortaya koydu. Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün kent genelinde dilenciliğe yönelik denetimleri sürdüreceği belirtildi.

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