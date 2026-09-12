Elazığ'da gürültüye geçit yok: abart egzozlu motosiklete 21 bin lira ceza ve 1 ay men

Elazığ'da abart egzoz uygulaması

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yürüttükleri denetimleri aralıksız sürdürüyor.

bulgu ve yapılan işlem:

Ekiplerin 10 noktada yaptığı uygulamada 23 ADV 381 plakalı motosiklette abart egzoz olduğu tespit edildi. Tespit sonrası motosiklet 1 ay trafikten men edilirken, sahibine 21 bin lira idari para cezası kesildi.

denetimlerin devamı:

Yetkililer, kent genelindeki trafik denetimlerinin süreceğini bildirdi. Uygulamanın, hem trafik güvenliği hem de çevre ve gürültü kirliliğinin azaltılmasına yönelik olduğu vurgulandı.

ELAZIĞ’DA KENT GENELİNDE POLİS EKİPLERİNCE YAPILAN UYGULAMALARDA ABART EGZOZ TESPİT EDİLEN MOTOSİKLET SAHİBİNE 20 BİN LİRA CEZA KESİLİRKEN MOTOSİKLET İSE 1 AY SÜREYLE TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.