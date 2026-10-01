Elazığ'da halk ekmekten çölyaklılara özel glütensiz seçenek

Elazığ'da glütensiz üretim başladı:

Elazığ Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti bulunan vatandaşlar için glütensiz ekmek üretimine başladı. Üretimin amacı, güvenilir ve erişilebilir bir gıda alternatifi sunmak olarak açıklandı ve ekmeklerin 2 Ekim'den itibaren üç farklı noktada satışa sunulacağı bildirildi.

Üretim ve kapasite:

2024 yılında hizmete açılan Halk Ekmek Fabrikası, günlük ortalama 20 bin ekmek üretim kapasitesine sahip. Tesiste üretilen ekmekler sağlıklı, kaliteli ve ekonomik olarak tanımlanıyor ve şehir genelindeki 52 satış noktasından vatandaşların sofrasına ulaştırılıyor. Glütensiz üretim, özellikle çölyak hastalarının güvenilir gıdaya erişimini kolaylaştırmak amacıyla başlatıldı; üretim süreçleri ve ham madde yönetimi bu hassasiyetlere göre düzenlendi.

Satış noktaları ve erişim:

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü açıklamasına göre, glütensiz ekmekler 15 Temmuz Meydanı, Kültür Park ve Halk Ekmek Fabrikası'nda bulunan satış noktalarından temin edilebilecek. Belediye, bu uygulamayı sosyal belediyecilik anlayışının bir parçası olarak değerlendirdi ve sağlık nedenleriyle özel üretimin sürdürülebilirliğine vurgu yaptı.

Bu adım, çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti olanların günlük yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor; aynı zamanda belediyenin ekonomik, kaliteli ve erişilebilir gıda sağlama politikasının genişletilmesi olarak değerlendiriliyor.

ELAZIĞ BELEDİYESİ HALK EKMEK FABRİKASI’NDA ÇÖLYAK HASTALARI VE GLÜTEN HASSASİYETİ BULUNAN VATANDAŞLAR İÇİN GLÜTENSİZ EKMEK ÜRETİMİNE BAŞLANDI. EKMEKLERİN 2 EKİM’DEN İTİBAREN ÜÇ FARKLI NOKTADA SATIŞA SUNULACAĞI BİLDİRİLDİ