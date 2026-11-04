Elazığ'da kavşakta çarpışma: iki kişi hastaneye kaldırıldı

Elazığ merkez Çayda Çıra Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olayda, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 23 AT 202 ve 23 AFN 944 plakalı araçlar karıştı.

Kaza yeri ve araçlar:

Kaza, merkez kavşakta meydana geldi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda adı geçen iki araç ve plakaları yetkililer tarafından tespit edildi.

Müdahale ve inceleme:

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı ve olayla ilgili soruşturma başlattı.

ELAZIĞ’DA İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI