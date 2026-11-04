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Elazığ'da kavşakta çarpışma: iki kişi hastaneye kaldırıldı

Elazığ Çayda Çıra Kavşağı'nda iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı; sağlık ekipleri müdahale ederek yaralıları hastanelere sevk etti.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 09:50

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Elazığ'da kavşakta çarpışma: iki kişi hastaneye kaldırıldı

Elazığ'da kavşakta çarpışma: iki kişi hastaneye kaldırıldı

Elazığ merkez Çayda Çıra Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olayda, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 23 AT 202 ve 23 AFN 944 plakalı araçlar karıştı.

Kaza yeri ve araçlar:

Kaza, merkez kavşakta meydana geldi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda adı geçen iki araç ve plakaları yetkililer tarafından tespit edildi.

Müdahale ve inceleme:

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı ve olayla ilgili soruşturma başlattı.

ELAZIĞ’DA İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI

ELAZIĞ’DA İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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