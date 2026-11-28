Elazığ'daki buluşma:

Öğretmenler Kitap Kulübü kasım ayı buluşmasında öğretmenleri edebiyat etrafında bir araya getirdi. Şehit Mehmet Öter Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen programa, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ve Müdür Yardımcısı Harun Gündüz da katıldı ve etkinliğe eşlik etti.

toplantının içeriği:

Buluşmada aile bağları, hafıza ve yas temaları üzerinden değerlendirmeler yapıldı. Katılımcılar, seçilen metinler ve örnekler aracılığıyla bu temaların eğitim ortamındaki yansımalarını ve öğrencilerle kurulan duygusal iletişimi ele aldı.

katılımcıların gözlemleri:

Öğretmenler duygu ve düşüncelerini paylaşırken edebiyatın birleştirici gücü öne çıktı. Tartışmalar, katılımcılar arasında verimli ve samimi bir sohbet ortamı yarattı; paylaşılan deneyimler mesleki bakış açılarını zenginleştirdi.

ELAZIĞ'DA ÖĞRETMENLER EDEBİYAT ETRAFINDA BİR ARAYA GELDİ