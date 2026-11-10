Elazığ'da özel harekat polisi Ahmet Sefa Beyarslan son yolculuğuna uğurlandı

Elazığ'da uğurlama töreni

Tunceli'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Özel Harekat polisi Ahmet Sefa Beyarslan (37), memleketi Elazığ'da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Genç polisin naaşı Tunceli'deki resmi törenin ardından karayolu ile Elazığ'a getirildi. Türk bayrağına sarılı cenaze, burada son görev törenine alındı.

Kaza ve hastanedeki müdahale:

Sarı Saltuk Viyadüğü üzerinde, Tunceli-Elazığ kara yolunda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Beyarslan, kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis memuru, Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapıyordu.

Cenaze töreni ve defin:

Bölge Camii'nde ikindi namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine il protokolü, emniyet teşkilatı mensupları, askeri erkan, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından, naaş dualar eşliğinde Aşağı Demirtaş köyünde defnedildi. Tören boyunca meslektaşları ve vatandaşlar tarafından taziye ve saygı gösterileri yapıldı.

Olayın meydana geldiği güzergâh, ekiplerin incelemesi ve yetkililerin açıklamaları sonrası güvenlik önlemleriyle trafiğe açıldı. Aile fertleri ve yakın çevresi, törendeki yoğun katılımla acılarını paylaştı ve Beyarslan için son görevlerini yerine getirdi.

TUNCELİ'DE GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASI SONUCU KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBEDEN ÖZEL HAREKAT POLİSİ AHMET SEFA BEYARSLAN, MEMLEKETİ ELAZIĞ'DA DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİYLE TOPRAĞA VERİLDİ