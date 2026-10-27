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Elazığ'da sağanak uyarısı: yerel sel ve fırtına riski

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ için bu gece başlayıp sabah saatlerine kadar kuvvetli sağanak uyarısı yaptı; sel, su baskını ve yıldırım riski var.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 14:03

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EDİTÖR: Aslı Han

Elazığ'da sağanak uyarısı: yerel sel ve fırtına riski

Elazığ için meteoroloji uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, bu gece saatlerinden başlayıp Perşembe (29.10.2026) sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Elazığ il genelinde kuvvetli olacağı bildirildi.

Beklenen etkiler:

Ani sel, su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Alınması önerilen tedbirler:

Yetkililer, vatandaşların ve ilgili kurumların tedbirli davranmasını istedi. Özellikle riskli bölgelerde bulunanların uyanık olması, ani sel ve su baskını ihtimaline karşı dikkatli davranılması ve resmi meteoroloji duyurularının takip edilmesi önerildi.

METEOROLOJİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, ELAZIĞ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPTI.

METEOROLOJİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, ELAZIĞ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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