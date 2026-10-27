Elazığ'da toplu taşıma filosu 9 yeni otobüsle güçlendi

filoya 9 yeni otobüs eklendi:

Elazığ Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, şehir içi toplu taşıma kalitesini artırmak ve yolculara daha konforlu ulaşım sağlamak amacıyla araç filosunu güçlendirdi. Yapılan alım kapsamında 7 adet 12 metrelik standart otobüs ile 2 adet 18 metrelik yüksek yolcu kapasiteli körüklü otobüs olmak üzere toplam 9 yeni otobüs hizmete alındı.

araçların dağılımı ve erişilebilirlik:

Yeni alınan otobüsler, yolcu sirkülasyonunun yüksek olduğu güzergâhlarda devreye sokuldu. Araçlar engelli erişimine uygun olarak tasarlandı; bu sayede toplu taşımada kapsayıcılığın ve konforun artırılması hedefleniyor. Ayrıca sefer sıklıklarının artırılması yönünde planlamalar yapılarak, yoğun saatlerde yolcu taleplerine daha hızlı yanıt verilmesi amaçlanıyor.

belediye yetkilisinin değerlendirmesi:

Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Pirinçci, alınan 9 adet yeni otobüsün hizmete sunulduğunu belirterek bu yatırımla şehir içi ulaşım kalitesinin yükseltilmesinin hedeflendiğini kaydetti. Yetkili, yeni araçların hizmete alınmasının toplu taşımada memnuniyet ve etkinliğin artırılmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

ELAZIĞ BELEDİYESİ ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA KALİTESİNİ GÜÇLENDİRMEK VE VATANDAŞLARA DAHA KONFORLU BİR ULAŞIM İMKANI SUNMAK AMACIYLA ARAÇ FİLOSUNU 9 YENİ OTOBÜSLE GÜÇLENDİRDİ