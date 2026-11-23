Elazığ'da Vali Fahribey Caddesi'nde trafik kazası

Elazığ'da, Vali Fahribey Caddesi üzerinde bir halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu trafikte aksama yaşandı ve 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

kaza anı ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen iki araç çarpıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun hafif olduğu bildirildi.

inceleme ve trafik akışı:

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme gerçekleştirdi ve kazanın nedenini belirlemeye yönelik çalışma başlattı. Olay nedeniyle bir süre aksayan trafik, ekiplerin müdahalesiyle normale döndü.

Kazaya karışan araçların sürücüleri ve plakalarına ilişkin bilgiler için polis kolluk çalışmalarını sürdürüyor.

ELAZIĞ’DA HALK OTOBÜSÜYLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAFİF YARALANDI