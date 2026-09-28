Elazığ'da vizyonu işe dönüştüren projeler: üretim, meslek lisesi ve lojistik

İdris Alan'ın konuşma çerçevesi

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı ve yeniden aday olan İdris Alan, 3 Ekimde yapılacak oda seçimleri öncesinde düzenlediği lansmanda kent için planlanan projelerin somut adımlarını paylaştı. Alan, adından sıkça söz ettiren hitabıyla "Bu şehir beni tanır. Bu salon beni tanır. Herkes bilir ki İdris Alan söz verirse, tutar." diyerek sözünü eyleme dönüştürme kararlılığını vurguladı.

ETAK ve yerel markalaşma:

Alan, Elazığ'ın üretimden kazancı başka şehirlerde bırakma alışkanlığını kırmak için Oda öncülüğünde kurulan Elazığ Tarımsal Kalkınma Üretim ve Pazarlama Kooperatifi (ETAK)'ı anlattı. Baskil'de yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik modern üretim ve işleme tesisinin kurulduğunu, tesisin yıllık yaklaşık bin ton işleme kapasitesine sahip olduğunu ve ilk etapta 50 kişiye doğrudan istihdam sağlayacağını belirtti.

Alan, ETAK Naturel markasıyla Elazığ ürünlerinin kent adıyla raflara çıktığını, tesisin değerinin sadece içeride çalışanlarla sınırlı olmadığını; üretici, nakliyeci, tüccar ve esnafı kapsayan bir ekonomi yaratacağını söyledi. "Biz sadece kayısı satmak istemiyoruz" diyerek ürünün çekirdeği, çekirdek yağı, gün kurusu ve reçeli gibi işlenmiş hallerinin de Elazığ'da markalaştırılacağını ifade etti.

Eğitim, üretim ve lojistik hedefleri:

Alan, nitelikli iş gücü eksikliğine çözüm olarak Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni kuracaklarına dair müjdeyi verdi. Meslek komiteleri ile sektör ihtiyaçlarını belirlediklerini, valilikle yer tahsisi konusunda mutabakat sağlandığını ve sürecin ihale aşamasına geldiğini açıkladı. Alan, "4 Ekim sabahı, resmî süreçleri tamamlayıp ihaleye çıkacağız" dedi.

Okulun vizyonunu "mezun veren değil, işveren okul" olarak özetleyen Alan, müfredatın sanayici ve meslek komiteleriyle birlikte hazırlanacağını, öğrencilerin atölyede yetişeceğini ve mezun olur olmaz istihdama yönlendirileceğini vurguladı. Bu yaklaşımın, kentten gurbet yollarına düşmeyi azaltma amacı taşıdığı belirtildi.

Alan ayrıca ETAK'ın bir ekosisteme dönüştürüleceğini söyleyerek Elazığ Gıda Organize Sanayi Bölgesi ve Elazığ Sera Organize Sanayi Bölgesi hedeflerini paylaştı. Ortak altyapı, teknoloji ve pazarlama ile Elazığ'ı planlı ve modern tarımsal üretimin merkezi haline getirme planı detaylandırıldı.

Lojistik alanında ise yıllardır üzerinde çalışılan Elazığ Lojistik Üssü Projesi'nin TBMM'ye taşındığını açıklayan Alan, projenin karayolu, demiryolu ve havayolunu tek merkezde buluşturarak depolamadan gümrüklemeye kadar geniş bir hizmet sunacağını belirtti. Projenin bölgesel afet durumlarında da kritik bir rol oynayacağı, bu yüzden stratejik ve zorunlu bir yatırım olduğu vurgulandı.

Siyasi taahhüt değil, başlatılmış iş:

Konuşmasında seçim vaadi niteliğindeki sözlerden kaçındığını söyleyen Alan, "Biz bugün sizlere vaat sunmuyoruz. Çalışmasını başlattığımız, kurumlarıyla görüştüğümüz, yol haritasını çizdiğimiz projeleri sunuyoruz" ifadelerini kullandı. Alan, sonuç ve bedel ne olursa olsun projelerin takipçisi olacaklarını ve gerektiğinde gövdesini taşın altına koyacağını belirtti.

Sunulan projelerin ortak amacı, Elazığ'ın üretim zincirini kentte tamamlayarak katma değeri yerelde tutmak, nitelikli iş gücü yetiştirmek ve bölgesel rekabet gücünü artırmaktır. Alan, valilik, milletvekilleri ve belediyelerin desteğine işaret ederek, bu paket projelerin kent ekonomisi ve istihdamı üzerinde uzun vadeli etkiler yaratacağı mesajını verdi.

ELAZIĞ TİCARET SANAYİ ODASI BAŞKANI VE ADAYI İDRİS ALAN TARAFINDAN ÖZEL BİR OTELDE ADAY TANITIM LANSMANI GERÇEKLEŞTİRİLDİ