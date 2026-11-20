Elazığ Belediyesi'nin yeni güneş enerjisi santrali üretime geçti

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları öncülüğünde, Şahinkaya Mahallesi'nde hayata geçirilen güneş enerjisi santrali (GES) elektrik üretimine başladı. Tesiste kurulu güç 19,5 MWp olarak açıklandı ve faaliyete geçiş TEDAŞ tarafından yapılan kabul işlemlerinin tamamlanmasının ardından gerçekleşti.

tesisin yeri, ölçeği ve kapasitesi:

Elazığ Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda inşa edilen saha, 227 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Önceki yatırım Atık Su Arıtma Tesisi mevkiinde 19 bin metrekarelik alanda kurulmuş olan santralin ardından tamamlanan bu yeni tesis, toplam 32 bin 950 adet fotovoltaik panel ile donatıldı. Yıllık elektrik üretiminin 35 milyon kWh olması ve bunun yaklaşık 10.000 hanenin yıllık elektrik ihtiyacına denk gelmesi hedefleniyor.

teknik kabul, işletme ve bütçeye etkisi:

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) heyeti, trafolar, invertörler, güneş panelleri ve tesisin tüm teknik bileşenleri yerinde inceleyerek kabul işlemlerini gerçekleştirdi. Kabulün tamamlanmasının ardından tesis aynı gün içinde elektrik üretimine başladı ve mahsuplaşma işlemleri eş zamanlı olarak devreye alındı. Belediye yetkilileri, kendi enerjisini üreterek enerji giderlerinde önemli bir azalma ve belediye bütçesine doğrudan katkı beklediklerini belirtti.

Elazığ Belediyesi'nin yeni GES yatırımı, kentteki yenilenebilir enerji altyapısını güçlendirirken, hem işletme maliyetlerinde tasarruf hem de yerel çapta karbon salınımının azaltılmasına yönelik hedeflerle uyumlu adım olarak değerlendiriliyor. Proje, belediyenin çevre dostu enerji politikalarının somut bir örneği olarak sunuluyor.

ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI ÖNCÜLÜĞÜNDE ELAZIĞ BELEDİYESİ TARAFINDAN ŞAHİNKAYA MAHALLESİ’NDE KURULAN 19,5 MWP KURULU GÜCE SAHİP GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ’NDE (GES) ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞLADI.