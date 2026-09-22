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Elazığlı sporcu Ali Asaf Çiçek Bulgaristan'da gümüş madalyayla Avrupa ikincisi oldu

Elazığ Belediyesporlu Ali Asaf Çiçek, Bulgaristan'daki şampiyonada +83 kiloda gümüş madalya alarak Avrupa ikincisi oldu; kulüp ve antrenörleri başarıyı kutladı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 15:49

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Elazığlı sporcu Ali Asaf Çiçek Bulgaristan'da gümüş madalyayla Avrupa ikincisi oldu

Elazığ Belediyespor Avrupa arenasında boy gösterdi

Elazığ Belediyespor Kulübü sporcusu Ali Asaf Çiçek, Bulgaristan'da düzenlenen uluslararası şampiyonada başarılı maçlar çıkararak gümüş madalya kazandı ve turnuvayı Avrupa ikincisi olarak tamamladı. Sporcu, rakiplerini turlar boyunca geride bırakarak finale kadar yükseldi.

Milli formayla gelen başarı:

Çiçek, bu turnuvaya gitme hakkını Ümitler Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda +83 kiloda Türkiye Şampiyonu olarak kazandı ve ardından milli takıma seçildi. Milli formayı gururla taşıyan sporcu, Avrupa şampiyonasında gösterdiği performansla dikkat çekti.

Kulüp ve yönetimden kutlama:

Elazığ Belediyespor Kulübü Başkanı Nazif Bilginoğlu, sporcuları tebrik ederek, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın spora ve sporcuya verdiği desteklerin uluslararası başarıya dönüştüğünü vurguladı. Bilginoğlu, Ali Asaf Çiçek ve takım arkadaşı Sadık Oğuz Bulut ile emeği geçen antrenör Kadriye Sarıca'yı yürekten tebrik ettiğini belirtti.

Kulüp yetkilileri, şehir adına uluslararası arenada elde edilen bu sonucun, altyapıya ve genç sporculara yapılan yatırımın somut bir göstergesi olduğunu söyledi. Başkan Bilginoğlu, sporcuların başarılarının devamı için kulübün ve belediyenin desteğinin süreceğini ifade etti.

Elazığ Belediyespor'un bu derecesi, kulübün farklı branşlarda elde ettiği başarıların arasına yeni bir uluslararası sonuç daha ekledi. Spor camiası ve kentteki taraftarlar, Çiçek'in Avrupa şampiyonasındaki derecesini memnuniyetle karşıladı ve genç sporcular için motivasyon kaynağı olarak değerlendirildi.

ELAZIĞ BELEDİYESPOR SPORCUSU AVRUPA 2.’Sİ OLDU

ELAZIĞ BELEDİYESPOR SPORCUSU AVRUPA 2.’Sİ OLDU

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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