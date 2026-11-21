Elazığspor Manisa'ya 21 oyuncuyla gitti

Seza Çimento Elazığspor, yarın deplasmanda oynayacağı Somaspor maçı için Manisa'ya hareket etti. Nesine 2. Lig Beyaz Grup 13. hafta karşılaşması öncesinde takım kafilesi 21 oyuncudan oluştu.

kafilede öne çıkan isimler:

Uzun süredir sakatlıktan dolayı kadroda yer alamayan Kemal Rüzgar, Enes Soy ve Alperen Pak gibi oyuncuların kadroya dâhil olması dikkat çekti. Teknik Direktör Serdar Bozkurt'un tercihleri doğrultusunda oluşturulan kadro, sahadaki seçenekleri artırmayı hedefliyor.

kadro listesi:

Furkan Köse, Atakan Nuri Ordu, Mustafa Emir Akyıldız, Veli Çetin, Ali Yeşilyurt, Feyyaz Belen, Çağlayan Menderes, Onur Eriş, M. Berat Sağlam, Alp Ada Abay, İsmail Esat Buga, Emir Alagöz, Alperen Pak, Ali Altınöz, Muhammed Demirci, Bünyamin Güler, Barış Ekincier, Sertaç Çam, Mert Örnek, Enes Soy, Kemal Rüzgar.

Elazığspor, Somaspor deplasmanında sahaya hangi 11'le çıkacağına dönen oyuncuların son durumuna göre karar verecek. Zorlu geçen lig maratonunda bu tür kadro dönüşleri takımın rotasyonunu güçlendirebilir.

ELAZIĞSPOR MANİSA'YA 21 OYUNCUYLA GİTTİ