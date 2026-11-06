Elazığspor’dan Alan’a birlik ve destek için teşekkür

Destek açıklaması ve kulübün yanıtı:

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan maç öncesi yaptığı açıklamayla Elazığspor un Şanlıurfaspor karşılaşmasında elde edeceği galibiyet için 1.000.000 TL prim vereceğini duyurdu.

Kulübün teşekkür paylaşımı:

Elazığspor kulübü sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Başkan Alan'a, kulübe gösterdiği yakın ilgi ve verdiği kıymetli destek dolayısıyla teşekkür etti. Paylaşımda, şehrin değerli isimlerinin ortaya koyduğu birliktelik ve dayanışmanın takımımıza güç katacağına inanıldığı vurgulandı.

Dayanışmanın takıma etkisi:

Yerel aktörlerin bu tür destekleri hem mali açıdan hem de moral açısından önemli bir katkı sağlıyor. Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile oynanacak maç öncesinde gelen prim duyurusu oyuncular ve teknik heyet için ek bir teşvik olarak değerlendiriliyor.

Elazığspor'un açıklamasında Başkan Alan'a nazik katkılarından dolayı şükran sunulduğu ve bu tür desteklerin kulüp ile kent arasındaki dayanışmayı güçlendireceği belirtildi. Kulüp teşekkürlerini kamuoyuyla paylaşarak, yerel dayanışmanın önemine dikkat çekti.

ELAZIĞSPOR’DAN ELAZIĞ TSO BAŞKANI İDRİS ALAN’A TEŞEKKÜR