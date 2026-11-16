Elektrifikasyonun omurgası: dağıtımda verimlilik ve dijital dönüşüm

Elektrifikasyonda dağıtımın önemi:

Türker VEYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Papila, 9 Kasım'da Antalya'da başlayan COP31 kapsamında elektrifikasyon hedeflerinin enerji dağıtım altyapısında kapsamlı bir dönüşüm gerektirdiğini belirtti. Papila, Türkiye'de elektriğin toplam enerji tüketimindeki payının artmasının; elektrikli araçlar, sanayide artan elektrik kullanımı ve dijital teknolojilerle birlikte enerji talebinin hem miktarını hem de niteliğini değiştirdiğini söyledi.

Bu değişimin, dağıtım şirketlerinin sorumluluğunu sadece enerjiyi tüketiciye ulaştırmaktan öteye taşıdığını vurgulayan Papila, şebeke kapasitesinin artırılması, kayıp-kaçakların azaltılması, dijital teknolojilerden yararlanma ve arz sürekliliğinin güvence altına alınmasının öncelikli gereklilikler arasında olduğunu ifade etti. VEYAŞ'ın Van, Muş, Hakkâri ve Bitlis bölgelerine yönelik yatırımlarını bu çerçevede bütüncül bir yaklaşımla sürdürdüğünü aktardı.

2035 hedefleri ve altyapı yatırımları:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2035 vizyonu doğrultusunda iletim ve dağıtım altyapısına öngörülen yaklaşık 80 milyar dolarlık yatırım, Türkiye'nin enerji dönüşümünde dağıtımın stratejik rolünü gösteriyor. Türker VEYAŞ, bağlı ortaklıkları VEDAŞ, VEPSAŞ ve LİNA aracılığıyla yaklaşık 2,1 milyon nüfusa hizmet sunuyor ve bölgedeki altyapıyı güçlendirmek için 2 bini aşkın çalışanıyla sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Papila, şirketin özelleştirme öncesinde toplam kayıp-kaçak oranının yaklaşık %70 seviyesinde olduğunu, yürütülen yatırımlar ve teknolojik dönüşümle bu oranın %23 seviyelerine gerilediğini belirtti. Bu başarıda altyapı güçlendirme, yeni tesis yatırımları, bakım-onarım ve yenileme çalışmalarının belirleyici rol oynadığı not edildi. Ayrıca, Eylül sonu itibarıyla bölgede altyapı, şebeke, dijitalleşme ve teknoloji alanlarında toplam 4 milyar TL seviyesinde yatırım gerçekleştirildiği ifade edildi.

OSOS ve dijital dönüşümün etkileri:

Türker VEYAŞ'ın dijitalleşme yatırımlarının merkezinde Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) bulunuyor. Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından 2016'da başlatılan PLC (Power Line Communication) teknolojili akıllı sayaç dönüşümüyle, elektrik tüketim verilerinin uzaktan okunması, sayaçların anlık takibi ve uzaktan enerji açma-kesme işlemleri mümkün hale geldi. Bölgedeki aktif abonelerin 616 bin 911'i OSOS kapsamında yer alıyor; OSOS kullanım oranı %81, PLC sayaç kullanım oranı ise %98 seviyesinde.

Papila, OSOS yatırımlarının operasyonel verimlilik ve çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli katkılar sağladığını belirtti. Sayaçların uzaktan okunması ve merkezi takip sayesinde saha operasyonları hızlanıyor, araç kullanım ve saha müdahaleleri azalıyor; bunun sonucunda sera gazı emisyonlarının düşürülmesine katkı sağlanıyor. Ayrıca tüketim verilerinin analizi kayıp-kaçakla mücadelede daha etkin kontrol ve şebeke yatırımlarının gerçek ihtiyaçlara göre planlanmasını mümkün kılıyor.

Gelecek odaklı şebeke stratejileri:

VEYAŞ, mevcut yatırımlarını akıllı şebekeler, SCADA sistemleri, uzaktan kontrol ve izleme teknolojileri, akıllı röleler ve otomatik kesiciler gibi dijital çözümlerle destekliyor. Yapay zeka destekli tüketim tahminleri, yük analizleri, arıza öngörüleri, bakım planlaması, dijital ikiz uygulamaları ve yeni nesil saha denetim sistemleri de takip edilen teknolojiler arasında yer alıyor.

Papila, elektrifikasyonla artacak talebe hazırlıklı olmak için trafo, kablo, dağıtım hattı ve bağlantı altyapılarının elektrikli araç şarj istasyonlarının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlandığını; yenilenebilir enerji entegrasyonu ve enerji depolama sistemlerinin şebekeye katkılarının değerlendirildiğini söyledi. 'Bizim için önemli olan, hizmet verdiğimiz bölgede yalnızca bugünün enerji ihtiyacını karşılamak değil, gelecekte ortaya çıkacak taleplere de hazır bir altyapı oluşturmak' sözleriyle şirketin sürdürülebilirlik ve güvenilirlik hedefini özetledi.

Sonuç olarak Türker VEYAŞ'ın çalışmaları, COP31 gündeminin işaret ettiği elektrifikasyon hedeflerine yanıt olarak dağıtım altyapısında verimlilik ve dijital dönüşümün öncelik taşıdığını gösteriyor. Şirket, mevcut başarılarını sürdürerek kayıp-kaçakla mücadeleyi derinleştirmeyi, şebeke dayanıklılığını artırmayı ve tüketiciye daha kaliteli bir enerji hizmeti sunmayı hedefliyor.

TÜRKER VEYAŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI MURAT PAPİLA, COP31 KAPSAMINDA ÖNE ÇIKAN ELEKTRİFİKASYON HEDEFLERİNİN ENERJİ DAĞITIM ALTYAPISINDA KAPSAMLI BİR DÖNÜŞÜMÜ GEREKLİ KILDIĞINI BELİRTEREK, ŞİRKETİN ALTYAPI VE DİJİTALLEŞME YATIRIMLARIYLA BU DÖNÜŞÜME KATKI SUNDUĞUNU VURGULADI.