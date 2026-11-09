Elektrik dağıtımında yerli çözümler sahada ödüllendirildi

Programın finali ve ödüller:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından onaylanan ve Adm ile Gdz Elektrik tarafından yürütülen GridUp Hızlandırma Programı, Bodrum'da düzenlenen DemoDay etkinliğiyle ilk dönemini tamamladı. Programa 423 başvuru yapıldı; gerçek saha şartlarında test edilen ve finale kalan 6 firmanın geliştirdiği 8 proje jüri tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonuçlarına göre toplam 550 bin TL tutarında nakit ödül verildi: birinciye 300 bin TL, ikinciye 160 bin TL, üçüncüye 90 bin TL.

Öne çıkan projeler:

Birincilik ödülünü alan firma Connect Ion oldu. Connect Ion'un "Akıllı Saha Operasyonları ve İş Güvenliği" projesi, elektrik arızalarında ve saha çalışmalarında görev alacak ekiplerin daha etkin belirlenmesini; ekip yetkinlikleri, ihtiyaç duyulan araç ve malzemeler ile iş sağlığı ve güvenliği kriterlerini dikkate alarak görev dağılımının kolaylaştırılmasını hedefliyor.

İkinci olan Onna Robotics ise elektrik sayaçlarından veri ileten modemlerin yeniden kullanılmadan önce çalışıp çalışmadığını kontrol eden bir "Demonte Modem Test Sistemi" geliştirdi. Sistem, arızalı cihazları önceden tespit ederken çalışan modemlerin yeniden kullanımına imkân vererek kaynak tasarrufuna katkı sağlıyor.

Üçüncü sırayı alan Electral ise şebekedeki ekipmanların bakım ve onarım süreçlerini kolaylaştıran "Bakım Yönetim Yazılımı" sundu. Yazılım, bakım faaliyetlerinin planlanmasını ve önceliklendirilmesini kolaylaştırmayı; tüm süreçlerin tek bir platform üzerinden takibini hedefleyerek olası arızaların önlenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Program süreci ve saha testleri:

GridUp Hızlandırma Programı Ocak 2026'da başladı. Program boyunca fikir geliştirmeden veri analizine ve teknoloji üretimine kadar uzanan çalışmalar için İzmir'de başlayan girişimci buluşmaları ilerleyen aşamalarda Denizli, İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirildi. Final öncesinde projeler gerçek çalışma şartlarında test edilerek uygulanabilirlik ve sağlayacağı faydalar değerlendirildi.

Sektör temsilcilerinin değerlendirmeleri:

Adm Elektrik Genel Müdürü Emrah Kalkan programın sektörün somut ihtiyaçlarına odaklandığını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: 'Elektrik dağıtımında üstlendiğimiz sorumluluk, enerji altyapımızı ve hizmetlerimizi sürekli geliştirmeyi gerektiriyor. Teknolojiye yatırım yaparken temel ölçütümüz, geliştirilen çözümün gerçek bir ihtiyacı karşılaması ve ölçülebilir fayda sağlaması. GridUp’ta girişimcilerimizle operasyon ekiplerimizi bir araya getirerek fikirleri gerçek çalışma şartlarında değerlendirme fırsatı bulduk. Operasyonlarımızı daha verimli hale getirecek, çalışanlarımızın güvenliğini artıracak ve veriye dayalı karar alma süreçlerimizi güçlendirecek çözümler üzerinde çalıştık. Önümüzdeki dönemde başarılı sonuç veren uygulamaların yaygınlaştırılma imkânlarını değerlendirmeyi ve bu iş birliklerini kalıcı faydaya dönüştürmeyi hedefliyoruz.'

Gdz Elektrik Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu ise GridUp'ın oluşturduğu iş birliği ortamının önemine değinerek şunları söyledi: 'Dijitalleşme, yapay zekâ ve veri analitiği, elektrik dağıtımında çalışma ve karar alma biçimlerimizi geliştiriyor. Bu dönüşüme katkı sunabilmek için saha deneyimimizi farklı uzmanlıklarla buluşturmamız gerekiyor. GridUp’ta girişimcilerin yeni bakış açıları, ekiplerimizin deneyimi ve akademinin bilgi birikimi birbirini tamamladı. Sektörümüzün pek çok ortak ihtiyacı var. Bir sahada geliştirilen çözüm başka bir bölgede de karşılık bulabilir, paylaşılan deneyim yeni çalışmaların önünü açabilir. GridUp’ın oluşturduğu iş birliği ağının gelişmesini, yeni teknolojilerin uygulama alanı bulmasını ve sektörümüzün teknoloji geliştirme kapasitesinin güçlenmesine katkı sunmayı hedefliyoruz.'

GridUp kapsamında geliştirilen teknolojilerin, gerekli uygunluk değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından Adm ve Gdz Elektrik'in operasyonel süreçlerinde kullanılması ve uzun vadeli çözüm ortaklıklarına dönüşmesi amaçlanıyor. Programın ikinci dönemi de gelecek yıl gerçekleştirilmesi hedefler arasında yer alıyor.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU (EPDK) TARAFINDAN ONAYLANAN VE ADM İLE GDZ ELEKTRİK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN GRİDUP HIZLANDIRMA PROGRAMI, BODRUM'DA DÜZENLENEN DEMODAY ETKİNLİĞİYLE İLK DÖNEMİNİ TAMAMLADI.