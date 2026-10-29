Elektrikli araç talebi ikinci ele kayıyor

Eskişehir'de elektrikli araçlara yönelim sürüyor

Eskişehir'de oto galericilik yapan Safa Güngören, son dönemde elektrikli araçlara olan talebin arttığını ve bunun hem sıfır hem de ikinci el piyasasına yansıdığını söyledi. Bayilerde bazı markalarda müşterilere 2-3 ay sıra verildiğini aktaran Güngören, bekleme süreleri ve yükselen yakıt maliyetlerinin tüketicileri ikinci ele yönlendirdiğini ifade etti.

talebin arkasındaki sebepler:

Güngören, talebin ana nedenini Türkiye'deki yakıt fiyatlarındaki artışa bağladı. Metinde yer aldığı üzere şu anda motorin 97, benzin 85-87 bandında seyrediyor ve bunun sonucunda elektrikli araçlarla daha düşük bütçeyle yol alınabildiği vurgulanıyor. Bu ekonomik avantaj, tüketicilerin tercihlerini etkileyen en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Galerici, ayrıca piyasadaki algının zaman içinde değiştiğini belirterek, elektrikli araçlara yönelik önceki ön yargıların azaldığını ve özellikle son iki yılda petrol fiyatlarındaki yükselişin bu yönelimi hızlandırdığını kaydetti.

ikinci el hareketliliği ve fiyatlar:

Güngören, hem sıfır hem de ikinci el elektrikli araçların piyasada hızlı satıldığını, talebin ikinci elde daha yoğun olduğunu aktardı. Fiyat aralığı hakkında ise, piyasada 10 milyona kadar seçenekler bulunmakla birlikte ortalamanın 1,5 milyon ile 3 milyon arasında değiştiği belirtildi. Bu aralık, farklı segment ve markalara göre genişlik gösteriyor.

İkinci el talebindeki artış, sıfır araç tedarikindeki beklemelerle doğrudan bağlantılı görünüyor; bayilerdeki teslimat süreleri uzadıkça alıcılar daha hızlı erişim sağlayabildikleri ikinci el alternatifine yöneliyor.

Güngören ayrıca yerli üretim Togg'un piyasaya girmesinin fiyatlama dinamiklerini etkilediğini söyledi. Buna göre Togg'un üretimde olması, diğer markaların fiyatlarını ayarlamasına neden oluyor ve piyasada bazı markaların daha rekabetçi fiyatlarla satılabilmesini sağlıyor.

Sonuç olarak, görüşmelerden çıkan tabloya göre yakıt tasarrufu beklentisi ve bayilerdeki bekleme süreleri elektrikli araçlara ilgiyi artırırken, bu talep ikinci el piyasasında da belirgin bir hareketlilik yaratıyor.

ESKİŞEHİR'DE OTO GALERİCİLİK YAPAN SAFA GÜNGÖREN