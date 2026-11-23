Emery'nin galatasaray değerlendirmesi:

Aston Villa teknik direktörü Unai Emery, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçı öncesi Galatasaray’ın hem hücumda hem savunmada etkili bireylerden oluşan bir kadroya sahip olduğunu vurguladı. Yarın saat 20.45'te oynanacak karşılaşma öncesi yapılan basın toplantısında, rakibi takım olarak okuduklarını ve analiz ettiklerini belirtti.

Zemin ve hazırlıklar:

Emery, Galatasaray stadında antrenman yapamamalarının istisnai bir durum olduğunu aktardı. Uzun yol ve zaman farkı gibi faktörlere rağmen rutinlerinin değişmediğini söyleyen Emery, RAMS Park zeminine dair net bir bilgiye sahip olmadığını belirtti ve zeminin maçın oynanabileceği düzeyde olmasının önemine dikkat çekti. Buna karşın zeminin iki taraf için de aynı olacağını, bunun mazeret sayılmayacağını ifade etti.

Taktik, kadro ve hedefler:

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray’ın bireysel kalitesine dikkat çekti ancak asıl belirleyicinin takımın genel oyunu olacağını vurguladı. Eksik oyuncular olabileceğini kabul eden Emery, buna rağmen Galatasaray’ın hem hücumda hem savunmada "çok iyi oyuncuları" olduğunu ve güçlü forvetler barındırdığını söyledi. Taraftar desteğinin de karşılaşma dinamiklerini etkileyebileceğini belirtti.

Emery, ilk 8 hedefiyle ilgili bir soruyu yanıtlarken her maçın takıma çok şey öğrettiğini ve puanların önemli olduğunu dile getirdi. ''En iyi 8'de olabiliriz'' ifadesini kullanan Emery, Şampiyonlar Ligi'ndeki farklı uygulamanın öğrenme süreciyle ilerlediğini, hatalara rağmen hedeflere ulaşmanın mümkün olduğunu ekledi.

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Galatasaray’ın hem hücumda hem de savunmada çok önemli oyunculara sahip olduğunu söyledi. Emery, RAMS Park’ın zemininin de maçın oynanabileceği düzeyde olması gerektiğine dikkat çekti.