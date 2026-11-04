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Emet-Hisarcık yolunda yağış etkisinde çarpışma: iki kişi yaralandı

Emet-Hisarcık karayolunda tali yoldan ana yola çıkan araçla seyir halindeki aracın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı, ekipler olay yerinde müdahale etti.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 21:23

GÜNCELLEME: 04 Kasım 2026 - 21:32

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Emet-Hisarcık yolunda yağış etkisinde çarpışma: iki kişi yaralandı

Emet-Hisarcık yolunda yağış etkisinde çarpışma: iki kişi yaralandı

Kütahya'nın Emet ilçesinde, Emet ilçe girişine yaklaşık 1 kilometre mesafede meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Olay, Emet-Hisarcık karayolunda tali yoldan ana yola çıkmak isteyen araç ile ana yol üzerinde seyreden aracın çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kaza anı ve müdahale:

Edinilen bilgilere göre tali yoldan ana yola çıkan A.E. yönetimindeki 43 PF 671 plakalı otomobil, ana yolda seyir halinde olan Z.E.G. idaresindeki 43 ADZ 325 plakalı araçla çarpıştı. Olayda yağışlı hava koşulları ve dikkatsizliğin etkili olduğu değerlendirildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine emniyet, sağlık ve Emet Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kaza kırım kurtarma ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle bulunduğu yerlerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı, ambulanslarla yakın hastaneye nakledilerek tedavi altına alındı.

Yol güvenliği ve soruşturma:

Kaza sonrası araçlardan kopan parçalar yola savrulurken, meydana gelen benzin sızıntısı nedeniyle ekipler güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri yola saçılan parçaları temizleyerek muhtemel akaryakıt tehlikesine karşı çalışma yürüttü; trafik akışı bu sırada tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Olayla ilgili olarak emniyet birimleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, sürücülerin hava ve yol koşullarına dikkat ederek gerekli önlemleri almasının önemine vurgu yapıyor.

KÜTAHYA’NIN EMET İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ...

KÜTAHYA’NIN EMET İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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