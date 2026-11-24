Emette öğretmenler günü töreni

Kütahya’nın Emet ilçesinde düzenlenen törende, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamındaki anma ve kutlama etkinlikleri ilçe protokolü, okul yönetimleri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikler Emet Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı alanında yapıldı.

Törenin akışı:

Tören, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin anıta sunulmasıyla başladı. Ardından Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitler ve ebediyete irtihal eden öğretmenler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklâl Marşı söylendi. Çelenk sunumu ve anma bölümünün ardından katılımcılar günün anlamına uygun konuşmalar gerçekleştirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün vurguları:

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden, törende yaptığı açıklamada Emet’in köylerinde ve ilçe merkezinde görev yapan öğretmenlerin çocuklara ilk harfleri öğreterek, soru sorma cesareti kazandırarak ve yeteneklerini keşfetmelerine rehberlik ederek önemli bir görev üstlendiğini ifade etti. Özden, tüm öğretmenlere emekleri dolayısıyla gönülden teşekkür ederek, emekli öğretmenler de dâhil olmak üzere bütün öğretmenlerin gününü kutladı.

Tören, öğretmenlerin mesleki özverisinin ve eğitimin toplumdaki yerinin bir kez daha vurgulanmasıyla son buldu. Katılımcılar, öğrencilerle birlikte öğretmenlere teşekkürlerini ileterek günün anlamına uygun anma ve kutlama mesajları paylaştı.

EMET’TE 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ TÖRENLE KUTLANDI