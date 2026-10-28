Emet'te öğretmenlere dijital tehlikelere karşı siber farkındalık eğitimi

Emet'te düzenlenen eğitim etkinliğinin özeti:

Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen programda okul yöneticileri, SİBERAY Kulübü öğretmenleri ve rehber öğretmenler bir araya geldi. Eğitimde katılımcılara internetin güvenli kullanımı, sosyal medya davranışları ve kişisel verilerin korunması gibi temel başlıklarda bilgilendirme yapıldı.

eğitimde ele alınan konular:

Eğitimde öncelikli olarak internet dolandırıcılığı, siber zorbalık ve dijital ortamlarda karşılaşılabilecek riskler üzerinde duruldu. Katılımcılara, sosyal medya paylaşımlarında dikkat edilmesi gereken hususlar ile kişisel verilerin korunmasına ilişkin pratik öneriler aktarıldı. Ayrıca öğrenciler için risk oluşturan çevrimiçi içerik türleri ve bunlarla başa çıkma yolları üzerinde vurgu yapıldı.

öğretmenlerin rolü ve amaç:

Programda öğretmenlerin, öğrencileri siber güvenlik konusunda doğru yönlendirmesi ve farkındalık çalışmalarını yaygınlaştırmasının önemi vurgulandı. Eğitimle amaçlanan, okul yöneticileri ve öğretmenlerin siber suçlara karşı bilinç düzeyini artırmak ve dolayısıyla öğrencilerin dijital dünyada daha güvenli hareket etmelerine katkı sağlamaktır.

Etkinlik, eğitimcilerin günlük okul ortamında uygulayabilecekleri çözüm önerileri ve iletişim stratejileriyle tamamlandı. Katılımcıların bilinç düzeyini yükseltmeye yönelik bu tür programların sürekliliğinin önemine dikkat çekildi.

EMET’TE ÖĞRETMENLERE SİBER GÜVENLİK EĞİTİMİ