Emet'te uğurlama töreni gerçekleştirildi

Kütahya’nın Emet ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umre ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkacak 60 kişilik kafile için duygulu bir uğurlama töreni düzenlendi. Tören, Emet İlçe Müftülüğü tarafından Çavuşoğlu Camii önünde yapıldı ve katılımcılar yakınlarıyla vedalaşma imkânı buldu.

Törenin ayrıntıları:

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından, umre yolcuları için İlçe Vaizi Furkan Bozkül tarafından dua edildi; programa katılan vatandaşlar yapılan duaya hep birlikte âmin dedi. Tören, topluca edilen duaların ve yapılan nasihatlerin ardından devam etti.

Yolculuk öncesi vedalaşma ve rehberlik:

Uğurlama sırasında yolcular, yakınları ve vatandaşlarla helalleşerek duygu dolu anlar yaşadı. Umre ziyaretini Kayı Köyü İmam Hatibi Furkan Kaya ile emekli İmam Hatip Hidayet Avcı rehberliğinde gerçekleştirecek olan grup, yapılan duaların ardından kutsal topraklara gitmek üzere yola çıktı.

EMET’TE 60 UMRE YOLCUSU DUALARLA KUTSAL TOPRAKLARA UĞURLANDI