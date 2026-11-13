Emirdağ yolunda arkadan çarpışma: üç kişi yaralandı

olayın gelişimi:

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Yunak yolu üzerinde meydana gelen kazada, aynı istikamette seyreden iki otomobilin arkadan çarpışması sonucu trafik kazası yaşandı. Çarpışmaya karışan araçlardan birinin plakası 03 HC 069, diğerinin ise 34 EKD 286 olarak bildirildi.

Çarpmanın etkisiyle araçlarda belirgin maddi hasar oluşurken, kazada kimlikleri henüz tespit edilemeyen 3 kişi yaralandı. Yaralıların durumuyle ilgili resmi sağlık raporu bekleniyor.

müdahale ve soruşturma:

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim yapıldı; olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik güçleri kaza yerinde inceleme başlattı; olayla ilgili sorumluluk ve kaza nedeninin tespitine yönelik çalışmalar sürüyor. Yetkililer, kazanın kesin nedenine ilişkin bilgiyi soruşturma tamamlandığında paylaşacak.

AFYONKARAHİSAR’IN EMİRDAĞ İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.