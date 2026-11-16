Emirdağ'da yeniden hayata hazırlık: hükümlülere denetimli serbestlik eğitimi

etkinliğin amacı ve kapsamı:

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki Emirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumunda düzenlenen seminer, hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması ve tahliye sonrasında yaşamlarına uyum sağlamalarının desteklenmesi amacıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, hükümlülere verilecek denetimli serbestlik tedbirleri hakkında bilgi aktarımı ve bilinçlendirme üzerine kurgulandı.

sunum ve katılımcı ilgisi:

Seminere kurum personeli olarak katılan İnfaz ve Koruma Memuru Şamil Er, denetimli serbestlik süreçleri ve bu süreçlerde hükümlülerin hakları ile sorumluluklarını anlattı. Sunum, uygulamaya dönük açıklamalar ve süreç akışına ilişkin açıklayıcı bilgiler içeriyordu; katılımcılar sunumu dikkatle takip etti.

soru-cevap ve seminerin sonucu:

Etkinlik, karşılıklı soru-cevap bölümünün ardından sürdü; bu bölümde hükümlülerin akıllarındaki soru işaretleri giderildi. Katılımcıların aktif katılımı ve sorulara verilen yanıtlar doğrultusunda seminer verimli şekilde sonlandırıldı ve bilgilendirmenin tahliye sonrası uyum süreçlerine katkı sağlaması hedeflendi.

AFYONKARAHİSAR’IN EMİRDAĞ İLÇESİNDE HÜKÜMLÜLERİN TOPLUMA YENİDEN KAZANDIRILMASI VE TAHLİYE SONRASI YAŞAMA UYUM SÜREÇLERİNİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA KAPSAMLI BİR BİLGİLENDİRME SEMİNERİ DÜZENLENDİ.